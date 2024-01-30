OpenAI, çocuk ve gençler için özel ChatGPT getiriyor

OpenAI, çocuk ve gençler için özel ChatGPT getiriyor
Open AI, çocuk ve gençlere yönelik özelleştirilmiş ChatGPT versiyonları oluşturacağını duyurdu. Bu iş için şirket, Common Sense Media ile iş birliği gerçekleştirdi.

OpenAI, 2023 yılında en çok konuşulan şirketler arasında yer alarak önemli bir adım attı. Şirket, çocuk ve gençlere yönelik özelleştirilmiş ChatGPT'ler oluşturma amacıyla Common Sense Media ile iş birliği yapma kararı aldı.

Çocuklar ve gençlere özel ChatGPT geliyor

Bu iş birliği kapsamında, OpenAI ve Common Sense Media, çocuklar ve gençler için uygun yapay zekâ sohbet botları oluşturacaklar. OpenAI'nin kendi mağazasında kullanıcılar, özelleştirilmiş ChatGPT'lerini oluşturabilecekler ve Common Sense Media ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde bu aile dostu botlara erişebilecekler.

Ancak bu proje sadece özelleştirilmiş sohbet botlarıyla sınırlı değil. OpenAI ve Common Sense Media, yapay zekâ kılavuzları ve eğitim materyalleri oluşturarak gençlerin, ebeveynlerin ve eğitimcilerin yapay zekânın etkilerini daha iyi anlamalarını sağlayacaklar. Bu şekilde yapay zekânın potansiyel risklerine karşı koruma kalkanı oluşturulmuş olacak.

Yapay zekânın çocuklar üzerindeki etkileri konusundaki endişeleri gidermeye yönelik bu adım, Common Sense Media CEO'su James P. Steyer tarafından da vurgulandı. Steyer, yapılacak çalışmanın yapay zekânın risklerine karşı bir koruma sağlayacağını belirtti.

Bu iş birliği, yapay zekânın gençler üzerindeki etkilerini anlama ve bu alanda toplumsal farkındalık oluşturma çabalarına önemli bir katkı sağlayabilir.

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