OpenAI, DALL-E 3 ile üretilen görsellere filigran ekleyecek

OpenAI'ın dikkat çeken görsel oluşturma aracı DALL-E 3, artık ürettiği görsellere eklenen filigranlarla yeni bir döneme adım atıyor. Bu önemli değişiklikle birlikte OpenAI, C2PA adı verilen İçerik Kaynağı ve Orijinalliği Koalisyonu düzenlemesine uyum sağlamayı hedefliyor. Bu gelişmeler, yapay zeka destekli görsel üretiminin izlenebilirliğini ve güvenilirliğini artırmayı amaçlıyor.

OpenAI'ın popüler görsel oluşturma aracı DALL-E 3, artık ürettiği görsellere metadata olarak filigranlar ekleyerek yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu önemli güncelleme ile birlikte OpenAI, C2PA adlı İçerik Kaynağı ve Orijinalliği Koalisyonu düzenlemesine uyum sağlamayı amaçlıyor.

OPENAI, DALL-E 3 İLE ÜRETİLEN GÖRSELLERE FİLİGRAN EKLEYECEK

Firmadan gelen açıklamaya göre, şirketin uygulayacağı C2PA düzenlemeleri kapsamında, ChatGPT sitesi ve DALL-E 3 model API'si kullanılarak üretilen görsellerde watermark kullanılacak. Mobil kullanıcılar, 12 Şubat'tan itibaren oluşturdukları görseller üzerinde bu meta verilerini kullanabilecekler. Görünmez meta verileri ve görünür bir CR sembolü, oluşturulan görsellerin her birinin sol üst köşesinde yer alacak.

Ayrıca, ChatGPT platformunda üretilen görseller de bu düzenlemeden etkilenecek. İnsanlar, OpenAI platformları tarafından oluşturulan herhangi bir görüntünün kaynağını ve içerik oluşturmak için hangi yapay zekâ aracının kullanıldığını, Content Credentials Verify gibi internet siteleri aracılığıyla kontrol edebilecekler.

Bu gelişme, Adobe ve Microsoft gibi firmaların da katılımıyla oluşturulan C2PA'nın bir parçası. C2PA, içeriğin insanlar mı yoksa yapay zekâ mı tarafından üretildiğine göre içerik kimliklerini sınıflandırıyor. Meta'nın benzer bir yöntem uygulayacağını açıklamasının ardından, OpenAI da benzer bir adım atmaya karar verdi.

OpenAI yetkilileri, bu yöntemlerin benimsenmesinin, dijital bilgilerin güvenilirliğini artırmanın anahtarı olduğuna inanıyor.