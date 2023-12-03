OpenAI, "GPT Store"u gelecek yıla bıraktı

OpenAI, ChatGPT için "GPT Store" isimli mağazasını kasım ayında duyurdu ancak bu ay açılması yönünde beklentiler bulunan mağaza, 2024'e kaldı.

Pek çok alanda yardımımıza koşan ve pratiklik konusunda başka bir araç görmek istemediğimiz ChatGPT, ödevlere yardımcı olmaktan gündelik ihtiyaçlarımıza kadar kolaylık sağlayan çok yönlü bir yapay zekâ asistanı. ChatGPT ile yapabileceklerimizin sınırını düşünürken OpenAI, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği ilk geliştirici konferansında birkaç duyuru yapmıştı.

OpenAI'nin çok yönlü yapay zeka asistanı ChatGPT, birinci yılını kutlarken, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği geliştirici konferansında heyecan verici duyurular yapmıştı. Bu duyurular arasında, "GPT Store" adını taşıyan bir mağaza konsepti bulunuyordu. Geliştiricilere özel GPT'lerin tanıtılacağı bu mağaza, kullanıcıların daha önce görülmemiş yapay zeka deneyimleri yaşamasına olanak tanıyacak.

GPT Store gelecek yıla ertelendi

Ancak, şirketin yaşadığı içsel değişiklikler ve yönetimle ilgili belirsizlikler, GPT Store'un faaliyete geçişini 2024'e ertelemiş gibi görünüyor. Özellikle CEO Sam Altman'ın ayrılışı ve ardından tekrar dönüşü, şirketin bu dönemde zorlu bir süreçten geçtiğini gösteriyor. Altman'ın Microsoft'a dahil olması ve sonrasında OpenAI'e geri dönmesi, şirketin stratejik planlarında değişikliklere yol açmış olabilir.

Geliştiricilere gönderilen bir mailde, bu sürecin şirket içinde karmaşık ve zorlu bir dönem olduğu belirtiliyor. Ancak şimdi, GPT Store'un geliştiricilere, çeşitli GPT modelleri oluşturup kullanıcılara satabilmeleri için bir platform sunması bekleniyor. Bu adım, ChatGPT'nin sadece bir dil anlama ve üretme aracından öte, bir pazar yerine dönüşmesini sağlayacak. Ancak, GPT'lerin fiyatlandırma ve satış politikaları hala belirsizlik taşıyor ve bu konu, merakla beklenen detaylar arasında yer alıyor.

ChatGPT birinci yılını kutlarken kasım ayında "GPT Store" isimli bir mağaza duyurmuştu. Geliştirici konferansında duyurduğu özel GPT'ler ve mağazanın bu ay faaliyete geçmesi beklenirken, 2024'e ertelendi.

OpenAI, bu gecikmeyi GPT Builder programına kaydolan geliştiricilere mail yoluyla bildirdi.

"Open Al

Sayın GPT Oluşturucusu,

GPT'leri duyurmamızın üzerinden bir aydan az zaman geçti ve sizin ve geliştirici topluluğunun yarattığı kullanışlı ve eğlenceli GPT'ler bizi çok etkiledi. Geri bildirimlerinize dayanarak GPT'lerde iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz. "Actions" kısmını iyileştirmek için yapılandırma arayüzünü güncelledik, tek tıklama testini etkinleştirdik, önizlemede hata ayıklama mesajları ekledik ve artık birden fazla alana izin verdik. Yüklenen dosyalar hakkında da sorular oluştu.

Yüklenen dosyalar Kod Yorumlayıcı kullanıldığında indirilebilir olduğundan, bu özelliği varsayılan olarak kapalı hale getirdik ve bunu daha iyi açıklamak için mesajlar ekledik. Ek geri bildiriminiz varsa, burada sizden haber almak isteriz.

Bundan sonra ne olacağına gelince, GPT mağazasını gelecek yılın başında açmayı planlıyoruz. Bu ay yayınlamayı beklerken beklenmedik birkaç şey bizi meşgul ediyor! Bu arada, yakında ChatGPT'ye yönelik başka harika güncellemelerimiz de olacak. GPT oluşturmaya zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

- ChatGPT Ekibi"

Bahsettiğimiz gibi, şirkette işten ayrılmalar, yüzlerce çalışanın gösterdiği tepkiler ve sosyal medyada çalışanların Sam Altman'in gönderisine kalp emojisi bırakarak gösterdiği destek; bu olaylardan kısa bir süre sonra şirketin CEO'su Sam Altman'in geri dönmesi, şirketin yorucu bir süreçten geçmesine sebep oldu.

Geliştiricilere gönderilen mail ile anlıyoruz ki, bu süreç şirket için çetrefilli bir süreçti. Özellikle Sam Altman'in CEO pozisyonundan çekilip Microsoft'a dahil olması ve ardından tekrar geri dönmesi, böyle bir hamlenin gerçekleşmesinde etkili oldu.

GPT Store ile geliştiriciler, çeşitli GPT'ler oluşturup kullanıcılara satabilecek. Yani ChatGPT, bir yandan bir pazar yerine dönüşecek. GPT'lerin nasıl fiyandırılacağı ise merak konusu.