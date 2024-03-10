OpenAI, güvenliğini artırıyor! ChatGPT'ye yeni özellik geliyor

OpenAI, yapay zeka alanında öncü bir kuruluş olarak, popüler yapay zeka modeli ChatGPT'nin güvenliğini artırmak için yeni bir adım attı.

OpenAI, popüler yapay zeka modeli ChatGPT'nin güvenliğini artırmak için yeni bir özellik olan çok faktörlü kimlik doğrulamayı (MFA) tanıttı. Bu güncelleme, kullanıcıların hesaplarını daha etkili bir şekilde korumalarını sağlayacak.

ÇOK FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMA GELİYOR

Daha önce ChatGPT ve diğer OpenAI hizmetlerine giriş yapmak için kullanıcı adı ve parola yeterliydi. Ancak, yeni çok faktörlü kimlik doğrulama özelliği, kullanıcıların şifrelerine ek olarak bir kimlik doğrulayıcı uygulamasından gelen doğrulama kodunu girmelerini gerektiriyor. Bu iki adımlı doğrulama süreci, hesapların kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilme riskini azaltmaya yardımcı olacak.

Çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmek isteyen ChatGPT kullanıcılarının yapması gereken adımlar oldukça basit:

Oturum Açma: http://chat.openai.com adresine gidin ve oturum açın.

Ayarlar Menüsüne Erişim: Sol alt köşede bulunan adınıza tıklayarak menüyü açın ve "Ayarlar" seçeneğine gidin.

MFA'yı Etkinleştirme: "Genel" sekmesi altında çok faktörlü kimlik doğrulama seçeneğini bulun ve etkinleştirin.

Kimlik Doğrulama İşlemi: Kimlik doğrulamayı tamamlamak için QR kodunu tarayın ve Google Authenticator veya benzeri bir kimlik doğrulama uygulamasında oluşturulan tek kullanımlık kodu girin.

Kurtarma Kodunu Not Edin: Kurulum sırasında size verilen kurtarma kodunu güvenli bir yere not edin. Bu kod, kimlik doğrulama uygulamasına erişim sağlanamadığında hesabın kontrolünü yeniden kazanmanıza yardımcı olacaktır.

OpenAI, çok faktörlü kimlik doğrulamanın yalnızca ChatGPT için değil, aynı zamanda tüm hizmetlerinde kullanılabileceğini belirtti. Bu güncelleme, kullanıcıların güvenliği ve veri gizliliği konusundaki endişelerini dikkate alarak yapılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.