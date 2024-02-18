OpenAI, şirket değerini 80 milyar dolara uçuran anlaşmayı tamamladı

OpenAI'ın şirket değeri, 80 milyar dolarlık bir değere sahip oldu ve sadece 10 ay içinde üç kat büyüdü.

OpenAI, son dönemde dikkatleri üzerine çeken yapay zeka araçlarıyla adından sıkça söz ettiriyordu. Şirketin, yakın zamanda gerçekleşen bir anlaşma sonucunda 80 milyar dolarlık bir değere ulaştığı duyuruldu. Daha önce çıkan söylentiler, bu gelişmeye işaret ediyordu ve sonunda doğrulandı.

10 AY İÇİNDE ÜÇ KAT BÜYÜDÜ

Söz konusu söylentilere göre, OpenAI, yeni bir yatırım için hisse ihracı yapmayacak, ancak çalışanların hisse satmalarına izin verilecekti. Eylül 2023'teki bu gelişmenin ardından şirketin 80-90 milyar dolar değere ulaşacağı tahmin ediliyordu. Ve tahminler gerçek oldu; OpenAI, 80 milyar dolarlık bir değere sahip oldu, sadece 10 ay içinde üç kat büyüdü.

Girişim firması Thrive Capital'ın öncülüğündeki bir ihale teklifiyle, OpenAI mevcut hisselerini satacak. Çalışanlar da daha önce belirtildiği gibi, para toplanacak bir yatırım turu yerine direkt olarak şirketteki hisselerini nakit olarak satabilecekler. Bu değerlemeyle birlikte OpenAI, en değerli start-up'lar arasında yer alacak, ByteDance ve SpaceX'in hemen arkasında kendine yer bulacak.

Şirket, bu süreçte de hareketsiz kalmıyor. CEO Sam Altman, yapay zeka odaklı çip üretimi konusunda bir girişim başlatmak istiyor. Henüz detaylar net değil, ancak yapay zeka alanında faaliyet gösteren birçok şirketin çip üretimine odaklandığını biliyoruz. Meta ve NVIDIA gibi şirketler, dış bağımlılığı azaltmak için kendi çiplerini üretmeye yönelik çabalarını sürdürüyorlar.

OpenAI, Sora gibi başarılı projelerle gücünü göstermeye devam ediyor. Sora'nın sunduğu olanakları gördüğünüzde, şirketin neden bu kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Sora hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki içeriğe göz atabilirsiniz.