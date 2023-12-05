OpenAI yöneticisinden şaşırtan yapay zeka açıklaması

OpenAI COO'su Brad Lightcap, yapay zeka konusunda dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

OpenAI, şirketlere yönelik olarak ChatGPT ile özelleştirilebilen ve hassas bilgileri korumaya odaklanan bir dizi kullanışlı araç sunmuştu. Ancak OpenAI COO'su Brad Lightcap, yapay zekanın henüz gelişme aşamasında olduğunu ve şirketlerin sorunlarını bir günde çözemeyeceğini belirtiyor.

Yapay zekanın fazla abartıldığını söyledi

Lightcap, yapay zekanın beklentilerin bazı açılardan çok yüksek olduğunu ifade ediyor. Birçok firmanın OpenAI ile iletişime geçerken, yapay zekanın pek çok sorunu çözmesini beklediğini söylüyor. Ancak yapay zekanın hala emekleme aşamasında olduğunu vurgulayarak, kritik araçlar ve uygulamaların bir parçası olmak için zaman gerektiğini belirtiyor.

Yapay zekanın işleri kolaylaştırmadığına dair bazı şirket içi geri bildirimlere de değinen Lightcap, bazı alanlarda insanların yapay zeka yerine insanlarla çalışmayı tercih ettiğini ve yapay zekanın hayatlarına büyük ölçüde kolaylık getirmediğini söylüyor.

Şu an için yapay zeka, önemli bir yenilik olmakla birlikte piyasayı büyük ölçüde sarsacak bir güce sahip değil. Ancak gelişmiş modellerin kullanıma sunulmasıyla birlikte bu durumun değişebileceği düşünülüyor.