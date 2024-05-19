OpenAI'da köklü değişiklik!

OpenAI, Sam Altman'ın geri dönüşü ve yönetim kurulundaki değişikliklerle birlikte büyük bir dönüşüm sürecine girdi.

Yapay zekâ teknolojilerinin öncülerinden OpenAI, geçtiğimiz aylarda CEO Sam Altman'ın görevden alınması, sonrasında yaşanan kaos ve nihayetinde geri dönmesiyle gündeme gelmişti. Bu olaylar, firmanın iç yapısında ve stratejisinde büyük değişimlere yol açtı. Altman'ın geri dönüşüyle birlikte OpenAI, kuruluşundan bu yana en büyük dönüşümünü yaşadı.

Sam Altman'ın görevden alınması ve geri dönüşü

Kasım 2023'te Sam Altman'ın görevden alınması, OpenAI'da büyük bir krize yol açtı. Altman, kamuoyunda özgür yapay zekâ projelerinin savunucusu olarak görülse de, asıl destek, çalışanların gerçekleştirilmesini beklediği yatırımlar ve alacakları ödemelerden kaynaklanıyordu. Görevden alınmasının ardından yaşanan kaos, birçok çalışanın tepkisine yol açtı ve nihayetinde Altman'ın geri dönüşüyle sonuçlandı. Ancak bu geri dönüş, OpenAI'ın iç yapısında ve stratejisinde köklü değişiklikleri de beraberinde getirdi.

OpenAI, kuruluşundan bu yana ikili bir yapı ile faaliyet gösteriyordu. Bir kanat, yapay zekânın gelişmesi ve herkese açık olması için dernek olarak çalışırken, diğer kanat ticari anlaşmalar ile para getiren bir şirketti. Ancak Altman'ın geri dönüşüyle birlikte, yönetim kurulunda da önemli değişiklikler yaşandı. Dernek yöneticileri yerlerini şirket yöneticileri ve yatırımcı temsilcilerine bıraktı. Bu değişim, OpenAI'ın stratejik önceliklerini yeniden şekillendirdi.

Superalignment ekibinin dağıtılması

OpenAI kurucularından Ilya Sutskever'in firmadan ayrılmasıyla birlikte, 2023 yılında kurulan ve yapay zekâ teknolojilerinin insanlık için potansiyel risklerini inceleyen Superalignment ekibi de dağıtıldı. Bu ekip, insanlardan daha gelişmiş yapay zekânın olası varoluşsal risklerini ve bu teknolojilerin insanlara karşı dönüp dönmeyeceğini araştırıyordu. Ancak ekibin çalışmaları artık diğer projelere dağıtılmış durumda.

Superalignment ekibinin eski yöneticilerinden Jan Leike, ayrılığın nedenlerini X (eski Twitter) platformunda uzun bir açıklamayla anlattı. Leike, ekibini çok sevdiğini ve önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederken, firmanın ana öncelikleri konusunda OpenAI yönetimi ile anlaşamadıklarını belirtti. Leike, ayrıca çalışmaları için gerekli kaynağın ayrılmadığını ve firmanın güvenliği ikinci plana attığını dile getirdi.

Yaşanan bu büyük değişimler ve Superalignment ekibinin dağıtılmasıyla ilgili olarak OpenAI'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bu gelişmeler, firmanın gelecekteki stratejileri ve yapay zekâ teknolojileri konusunda nasıl bir yol izleyeceğine dair önemli ipuçları veriyor.