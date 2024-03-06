OpenAI’dan açılan davaya cevap! "Musk, şirket üzerinde 'mutlak kontrol' istedi"

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yapay zeka şirketi OpenAI'a kurucu anlaşmaları terk ettiği için dava açmıştı. OpenAI ise yayınladığı cevapta "Musk, şirket üzerinde 'mutlak kontrol' istedi" dedi.

OpenAI ve Elon Musk arasındaki hukuki çekişme, yapay zeka alanındaki önemli aktörler arasında merak uyandırmaya devam ediyor. Elon Musk, OpenAI'a yönelik açtığı davada, şirketin misyonunu terk ederek para kazanma amacına odaklandığını iddia etmişti. Ancak OpenAI tarafı, bu iddiaları reddediyor ve Musk'ın şirket üzerinde mutlak kontrol talep ettiğini belirtiyor.

MUSK, ŞİRKET ÜZERİNDE TAM KONTROL İSTİYOR

Musk'ın OpenAI'a yönelik suçlamalarına karşı OpenAI'dan bir cevap geldi. Şirket, yayınladığı blog gönderisinde, Musk'ın şirket üzerinde tam kontrol istediğini ifade ederken, kâr amacı gütmeyen bir yapının kâr amacı güden bir yapıya dönüştürülmesine karşı çıktıklarını belirtiyor. OpenAI kurucu ortakları, Musk'ın şirketin Tesla ile birleşmesini veya tam kontrol taleplerini reddettiklerini vurguluyorlar.

Elon Musk ise OpenAI'ı, artık insanlığa fayda sağlama amacını terk ederek para kazanmaya odaklanan bir kuruluş olarak nitelendiriyor. Musk'a göre, şirketin orijinal misyonu ihlal edilmiş durumda ve bu da sözleşme ihlali anlamına geliyor. Ancak Musk'ın dava sürecinde açıkça atıfta bulunduğu Kurucu Anlaşma'nın varlığı belirsizliğini koruyor.

OpenAI, AGI'nin (Genel Yapay Zeka) açık kaynak olarak sunulmasının ne anlama geldiği konusunda da açıklamalarda bulundu. Şirket, bu konuda Elon Musk ile önceden anlaşmaya varıldığını ve yapay zeka bilgisinin herkesin faydalanabileceği şekilde sunulmasının önemli olduğunu vurguluyor.

Bu gelişmeler, yapay zeka alanında etkin olan önemli isimler arasındaki ilişkilerin karmaşıklığını ve geleceğe dair belirsizlikleri ortaya koyuyor.