OpenAI'den eğitim dünyasına yeni bir araç: ChatGPT Edu

OpenAI, ChatGPT'nin özel bir versiyonu olan "ChatGPT Edu"yu duyurdu. Peki, ChatGPT Edu nedir, nasıl kullanılır? Detaylar, haberimizde...

Yapay zekâ alanında öncü şirketlerden biri olan OpenAI, ChatGPT'nin üniversitelere yönelik özel bir sürümünü geliştirdiğini duyurdu. "ChatGPT Edu" adı verilen bu yeni yapay zekâ modeli, akademisyenlerin ve öğrencilerin eğitim süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

ChatGPT Edu nedir?

GPT-4o teknolojisiyle güçlendirilen ChatGPT Edu, özellikle akademik çalışmalar için tasarlanmış bir yapay zekâ platformudur. Bu yeni sistem, kullanıcılara metin yorumlama, kodlama ve matematik gibi çeşitli alanlarda yardımcı olma kapasitesine sahip. ChatGPT Edu, internet erişimi, 50'den fazla dil desteği ve belge özetleme gibi özelliklerle donatılmış olup, kullanıcıların kendi özel GPT modellerini oluşturmasına da olanak tanıyor.

OpenAI, ChatGPT Edu'nun tanıtımı sırasında, dünya çapında birçok üniversitenin zaten yapay zekâ teknolojilerini kullanmaya başladığını belirtti. Oxford, Pennsylvania, Columbia ve Texas Üniversiteleri gibi prestijli kurumlar, ChatGPT'yi eğitim süreçlerine entegre etmiş durumda. Bu bağlamda, OpenAI, akademik dünyada yapay zekâ kullanımını daha da yaygınlaştırmak ve kolaylaştırmak amacıyla ChatGPT Edu'yu geliştirdiğini açıkladı.

Özellikler ve avantajlar

ChatGPT Edu, üniversitelere ve eğitim kurumlarına birçok avantaj sunuyor:

Metin Yorumlama: Karmaşık akademik metinlerin anlaşılmasını kolaylaştırır.

Karmaşık akademik metinlerin anlaşılmasını kolaylaştırır. Kodlama: Bilgisayar bilimleri öğrencileri ve akademisyenleri için kodlama yardımı sağlar.

Bilgisayar bilimleri öğrencileri ve akademisyenleri için kodlama yardımı sağlar. Matematik: Zor matematik problemlerinin çözümünde destek olur.

Zor matematik problemlerinin çözümünde destek olur. İnternet Erişimi: Güncel bilgilere hızlı erişim imkânı tanır.

Güncel bilgilere hızlı erişim imkânı tanır. Dil Desteği: 50'den fazla dili destekleyerek uluslararası öğrencilere hitap eder.

50'den fazla dili destekleyerek uluslararası öğrencilere hitap eder. Belge Özetleme: Uzun akademik belgelerin özetlenmesini sağlar.

Uzun akademik belgelerin özetlenmesini sağlar. Özel GPT Modelleri: Kurumların kendi ihtiyaçlarına özel GPT modelleri oluşturmalarına imkân verir.

Satın alma ve maliyet

ChatGPT Edu, üniversiteler ve eğitim kurumları için ücretli olarak sunulan bir programdır. OpenAI, bu hizmetin maliyeti konusunda net bir bilgi vermemiş olsa da, programın uygun maliyetli olacağını belirtti. Bu da, farklı bütçelere sahip eğitim kurumlarının ChatGPT Edu'yu kullanabileceği anlamına geliyor.