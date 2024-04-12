OpenAI'den yenilik: ChatGPT Plus, GPT-4 turbo ile güncellendi

ChatGPT'nin güncellenmiş versiyonu, ChatGPT Plus, yapay zeka alanında önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. OpenAI tarafından duyurulan bu güncelleme, kullanıcıların deneyimini önemli ölçüde iyileştirmeyi amaçlıyor. Yapay zekâ destekli sohbet botu, yenilenen GPT-4 Turbo modeliyle birlikte daha etkili ve kullanıcı dostu bir performans sunmayı hedefliyor.

Dünyanın en popüler yapay zeka destekli sohbet botu olan ChatGPT, heyecan verici bir güncellemeyle karşımıza çıktı. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT Plus, Team veya Enterprise gibi ücretli abonelik paketlerini kullanan kullanıcılar için GPT-4 Turbo modelinde önemli bir yükseltme aldı.

ChatGPT Plus, kullanıcıların deneyimini yükselten güncellenmiş GPT-4 turbo modeliyle yenilendi

Yapılan açıklamaya göre, güncellenmiş GPT-4 Turbo, kullanıcılara daha üstün bir deneyim sunmak için tasarlandı. Bu güncelleme ile birlikte modelin yazma, matematik, mantıksal akıl yürütme ve kodlama gibi alanlardaki yetenekleri daha da geliştirilerek, daha etkileyici sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor.

Güncellenmiş ChatGPT Plus'un en dikkat çeken özelliklerinden biri, yazma yeteneklerinin daha pratik hale getirilmiş olmasıdır. Artık yapay zeka, kullanıcıların taleplerine daha hızlı ve odaklı cevaplar verecek şekilde optimize edildi. Ayrıntılarda boğulmak yerine, daha doğrudan ve kısa yanıtlar sunacak olan sistem, kullanıcıların iletişim deneyimini daha akıcı hale getirecek.

Güncellenmiş GPT-4 Turbo modeli, ayrıca daha geniş bir konuşma dilini destekleyerek, kullanıcıların çeşitli konularda daha çeşitli ve doğal iletişimler kurmasını sağlayacak.

Şu an için güncellenmiş GPT-4 Turbo modeli, ücretli abonelerin kullanımına sunulmuş durumda. Ancak ilerleyen zamanlarda, bu modelin ücretsiz sürüm kullanıcılarına da sunulup sunulmayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor.