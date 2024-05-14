OpenAI'nin çığır açan yeniliği: ChatGPT 4o tanıtıldı

OpenAI, ChatGPYTnin geliştirilmiş yeni sürümü GPT-4o'yu tanıttı.

Geçtiğimiz hafta, Google'ın yapay zekaya odaklanacak büyük I/O 2024 etkinliğine bir haftadan kısa bir süre kala ortaya çıkan haberler, OpenAI'nin ChatGPT'nin Google Arama'ya rakip olacak bir sürümünü duyuracağını belirtiyordu. ChatGPT'nin gerçek zamanlı internet verilerine erişimini güçlendirecek bu alternatifin, OpenAI için önemli bir adım olabileceği ve Google'a alternatif arayan kullanıcıların ilgisini çekebileceği düşünülüyordu.

Ancak, OpenAI CEO'su Sam Altman, bu söylentiyi hızlı bir şekilde yalanladı ve OpenAI'nin Google Arama için bir rakip duyurmayacağını açıkladı. Bununla birlikte, OpenAI'nin 13 Mayıs'ta gizemli bir ChatGPT etkinliği düzenleyeceği doğrulanmıştı. Beklenen etkinlik gerçekleşti ve OpenAI, önemli yeniliklerini duyurdu.

ChatGPT 4o (Omni) tanıtıldı

OpenAI, ses, görüntü ve metin girdilerini kabul edebilen ve aynı şekilde çıktı üretebilen yeni bir ChatGPT sürümünü duyurdu. Bu yeni sürüm, "omni" kelimesinden esinlenerek ChatGPT 4o olarak adlandırıldı.

Gelişmiş Çoklu Mod:

ChatGPT 4o, kullanıcı girdilerine insandan insana konuşmalarla aynı hızda yanıt verebiliyor ve daha doğal insan-makine etkileşimlerine imkan tanıyor. Yeni sürüm, İngilizce'de ChatGPT 4 Turbo ile eşleşirken, diğer dillerde Turbo'dan önemli ölçüde daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca, API performansında hız artışı ve %50 daha az maliyetle çalışıyor.

Ses İşleme:

Önceki sesle iletişim yöntemlerinde, ses girdilerini metne dönüştürmek için üç farklı model kullanılıyordu. Bu süreçte ton, arka plan sesleri gibi önemli bilgiler kaybolabiliyordu. ChatGPT 4o, tüm giriş ve çıkışları tek bir modelde birleştirerek bu dezavantajları aşıyor.

Güvenlik ve Yeni Filtreler:

GPT 4o, güvenliği artırmak için istenmeyen ses çıkışlarını önleyen yeni filtrelerle donatıldı. İlk aşamada sadece metin ve görüntü girişleri ile metin çıkışları ve sınırlı ses yetenekleri kullanıma sunulacak. GPT 4o, hem ücretsiz hem de ücretli katmanlar için mevcut olacak, Plus kullanıcıları ise daha yüksek mesaj limitlerine sahip olacak.

ChatGPT Tabanlı Sesli Asistan

OpenAI, ChatGPT tabanlı, kullanıcılarla ses ve metin yoluyla iletişim kurabilen, çok modlu bir yapay zeka asistanını da tanıttı. Bu asistan, nesneleri ve görüntüleri tanıyabilme, daha iyi mantıksal akıl yürütme performansı gösterme gibi yeteneklere sahip. Ayrıca, ses tonlamalarını algılayarak kullanıcıların şaka yapıp yapmadıklarını bile anlayabiliyor. Şimdilik müşteri desteği için kullanılacak olan bu asistan, gelecekte yol işaretlerini görebilme, tercüme yapma ve öğrencilere matematik problemlerinde yardımcı olma gibi görevlerde de kullanılabilir.