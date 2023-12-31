OpenAl, 2023 yılında ne kadar gelir ettiğini açıkladı. Yapay zeka şirketi OpenAl, 1.6 milyar dolar kazanç sağladı.

OpenAI'nin yıllık gelirinin 1.6 milyar doları aşması ve gelirlerinin yalnızca iki ay içinde %20 oranında artması, şirketin yapay zeka ürünleri, özellikle de ChatGPT'nin büyük başarısını yansıtıyor. ChatGPT'nin hızla artan popülaritesi, bireysel ve kurumsal müşterilere hitap etmesi ve aboneliklerin artması, şirketin büyümesine önemli katkı sağlamış gibi görünüyor.

OpenAl'in aylık geliri 130 milyon dolar

Önemli bir bilgi olarak, OpenAI'nin aylık 130 milyon dolar gelir elde edebilmesi etkileyici bir başarıdır. Geçen yıl elde edilen 28 milyon dolarlık gelire kıyasla şirketin yıldan yıla %5700'lük bir gelir artışı kaydetmesi, büyüme potansiyelini gösteriyor.

OpenAI'nin 100 milyar dolar veya daha fazla hedef değerlemeyle yeni bir finansman turu başlatma planları, şirketin büyümesinin yatırımcıların dikkatini çektiğini ve büyük bir değerleme elde etme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Eğer bu planlar gerçekleşirse, OpenAI, Elon Musk'ın SpaceX şirketinden sonra ABD'nin ikinci en değerli girişimi olacak, bu da şirketin sektördeki etkileyici konumunu vurguluyor.