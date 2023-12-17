Opera GX tarayıcısından artık Panik Düğmesi bulunuyor. Kullanıcılar, bu tuş sayesinde ekranı kapatabiliyor ve her şeyi sessize alabiliyor.

Opera GX tarayıcısının kullanıcılarının, okulda, üniversitede veya işteyken uygunsuz içeriklere erişme konusundaki itiraflarıyla ilgili yapılan bir araştırmadan bahsediliyor. Ankete katılan kullanıcıların üçte birinden fazlasının bu tür içeriklere eriştiğini itiraf etmesi dikkat çekici bir bulgu. Bu durumun yüzde 78'inin sadece utanç yaşadığını, yüzde 13'ünde ise ayrılık veya boşanma gibi sonuçlar doğurduğunu belirtiyor.

Opera'dan Panik Düğmesi geldi

Oslo merkezli geliştirici, bu tür durumlarla başa çıkmak için ilginç bir çözüm olan "Panik Düğmesi"ni tanıtıyor. Bu özellik, kullanıcılara utanç verici veya gizli bir içeriğe hızlı bir şekilde gizlilik sağlama amacı güdüyor. Örneğin, bir kullanıcı Minecraft oynarken beklenmedik bir durumla karşılaşırsa, Panik Düğmesi devreye giriyor.

Panik Düğmesi, kullanıcının hızlıca F12 tuşuna basmasıyla etkinleştiriliyor. Bu durumda, tarayıcıdaki tüm sekmelerdeki oynatmayı hızlı bir şekilde sessize alır ve duraklatır. Ayrıca, güvenli içerikten oluşan yeni bir pencere açmaya zorlar. Kullanıcılar, tüm sekmeleri önceki durumlarına geri getirmek için tekrar F12 tuşuna basabilirler.

Ancak, Panik Düğmesi'nin şu anda Opera GX kullanıcıları için erişilebilir olduğu ancak kullanabilmek için tarayıcı ayarlarında "Early Bird" seçeneğinin etkinleştirilmesi gerektiği belirtiliyor. "Early Bird" seçeneği, kullanıcılara resmi olarak yayınlanmadan önce yeni özelliklere ve güncellemelere erişme imkanı tanır. Yine de, bu özelliğin resmi olarak kullanıma sunulmasını beklemek isteyenler için bir seçenek mevcut.