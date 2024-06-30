OPPO A3x modeli Geekbench testlerinde görüldü

OPPO A3x, modelinin bazı özellikleri Geekbench'te ortaya çıktı.

OPPO, A3 Pro akıllı telefonlarını tanıtmasının ardından A3 serisi için yeni bir üye daha hazırlıyor. Tayland'da NBTC sertifikası alan OPPO A3x, yakında piyasaya sürülecek. Bu yeni modelin bazı teknik özellikleri Geekbench testlerinde ortaya çıktı.

Orta sınıf segmentte yeni bir alternatif: OPPO A3x

CPH2641 model koduyla sertifikalanan OPPO A3x, 5G bağlantısına sahip olmayacak. Taylandlı otoriteler cihazın tüm özelliklerini paylaşmamış olsa da, Geekbench testleri sayesinde bazı önemli detaylar gün yüzüne çıktı. Buna göre, OPPO A3x Android 14 işletim sistemi ile gelecek. Ayrıca cihazda 8 GB RAM ve sekiz çekirdekli bir Snapdragon işlemci bulunacak. İşlemcinin dört çekirdeği 2.02 GHz, diğer dört çekirdeği ise 2.11 GHz hızında çalışacak.

OPPO, A3 Pro ve A3 modelleri ile daha önce dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bu modellerin aslında IQOO 2'nin makyajlanmış ve farklı etiketlerle yeniden piyasaya sürülmüş versiyonları olduğu öne sürülmüştü. Şimdi ise OPPO, A3x modeliyle bu başarıyı devam ettirmeyi hedefliyor.

Yeni modelin Snapdragon 680 serisi bir işlemci ile geleceği tahmin ediliyor. Bu da cihazın orta segmente hitap eden bir model olacağını gösteriyor. Kameralara büyük önem veren OPPO'nun, A3x modelinde arka tarafta üç veya dört kameralı bir sistem sunması bekleniyor.