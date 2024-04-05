Oppo, dünyanın ilk 5.5G uydu telefonunu tanıttı: Oppo Find X7 Ultra Satellite Edition

Mobil teknoloji dünyasında önemli bir adım atıldı: Çin merkezli teknoloji devi Oppo, dünyanın ilk 5.5G uydu telefonu olan Oppo Find X7 Ultra Satellite Edition'ı tanıttı.

Çin'de geçtiğimiz günlerde hizmete alınan 5.5G bağlantı altyapısı, mobil teknoloji dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu gelişme üzerine, Çinli teknoloji firmaları 5.5G teknolojisine uygun cihazlar geliştirmek için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Bu firmalardan biri olan Oppo, çok kısa bir süre önce Find X7 Ultra Satellite Edition modelini tanıtarak bu alanda çığır açtı ve dünyanın ilk 5.5G uydu telefonunu pazara sundu.

Oppo Find X7 Ultra Satellite Edition teknik özellikleri neler?

Oppo Find X7 Ultra Satellite Edition, Oppo'nun resmi web sitesinde üç farklı renk seçeneğiyle sergileniyor: Okyanus Mavisi, Sepya Kahverengisi ve Özel Siyah. Bu özel model, yaklaşık 1036 dolar (33 bin 329 TL + vergiler) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Oppo Find X7 Ultra Satellite Edition'ın teknik özellikleri ise oldukça etkileyici.

Teknik Özellikler:

İşlemci: Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi

Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi RAM: 16GB LPDDR5X

16GB LPDDR5X Depolama: 1 TB UFS 4.0

1 TB UFS 4.0 Ekran: 6,62 inç AMOLED kıvrımlı ekran, 3168x1440 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı

6,62 inç AMOLED kıvrımlı ekran, 3168x1440 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı Kamera: Ön kamera 32 MP, Arka kamera 50 MP geniş açı, 50 MP telefoto, 50 MP süper telefoto

Ön kamera 32 MP, Arka kamera 50 MP geniş açı, 50 MP telefoto, 50 MP süper telefoto Batarya: 5000mAh kapasiteli batarya, 100W kablolu hızlı şarj desteği

Find X7 Ultra Satellite Edition'ın en dikkat çeken özelliği ise uydu bağlantısı özelliğidir. Bu özellik, hücresel veri bağlantısı bulunmayan durumlarda bile iletişimi sürdürmeyi sağlayarak kullanıcılarına büyük bir esneklik ve güvenilirlik sunuyor. Bu sayede, Oppo Find X7 Ultra Satellite Edition kullanıcıları her zaman ve her yerde iletişimlerini sürdürebilecekleri bir araca sahip oluyorlar.