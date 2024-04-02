Orta segmentte yeni bir oyuncu: İşte OnePlus Nord CE 4

Teknoloji dünyasının dikkat çeken isimlerinden OnePlus, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikle yeni akıllı telefon modeli "Nord CE 4"ü tanıttı.

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden OnePlus, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni akıllı telefon modeli olan "Nord CE 4"ü duyurdu. Orta segmentte konumlandırılan bu yeni model, piyasaya sürüldüğü ülkelerde dikkat çekici özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekiyor.

OnePlus Nord CE 4 teknik özellikleri neler?

OnePlus Nord CE 4, 6.7 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekranla geliyor. 120 Hz tazeleme oranı ve 1.100 nit tepe parlaklık değeri sunan ekran, 16 MP selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca telefon, IP54 sertifikasına ve ekran içi parmak izi okuyucu sensöre sahip.

OnePlus Nord CE 4, Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisiyle güçlendirilmiş durumda. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı eşlik ediyor. 5.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunan telefon, 100W hızlı şarj desteği sunuyor ve Android 14 tabanlı OxygenOS 14 arayüzüyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Telefonun arka tarafında ise bir çift kamera bulunuyor. 50 MP ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. OnePlus Nord CE 4'ün kamerası yapay zekâ ile destekleniyor.

OnePlus Nord CE 4 Teknik Özellikleri:

Ekran: 6.7 inç, FHD+ (2412 x 1080 piksel), 120 Hz, 1.100 nit, AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

RAM: 8 GB (LPDDR4X)

Depolama: 128-256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 16 MP (f/2.4)

Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2), OIS

Batarya: 5.500 mAh (100W)

İşletim Sistemi: Android 14 (OxygenOS 14)

OnePlus Nord CE 4 Fiyatı:

8 GB + 128 GB: 300 dolar

8 GB + 256 GB: 325 dolar

OnePlus Nord CE 4'ün Türkiye pazarına ne zaman geleceği henüz netlik kazanmadı.