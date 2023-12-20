Otomobillere ChatGPT benzeri yapay zeka asistanları yolda

Navigasyon firması TomTom, Microsoft'la ortaklığa giderek arabalarda kullanılacak yeni bir yapay zekâ asistanı geliştirdi. Gelecekte bu asistanların kullanılması bekleniyor.

Microsoft ve TomTom, yapay zekâ konusundaki gelişmeleri otomobillere entegre etmek üzere bir ortaklık kurdu. GPS platformuyla bilinen TomTom, duyurduğu yapay zekâ destekli sesli asistanın, otomobillerin bilgi ve eğlence sistemlerine entegre edileceğini açıkladı.

Bu gelişme, OpenAI'nın ChatGPT dil modelleri gibi teknolojileri de kullanarak Microsoft'un yapay zekâ alanındaki deneyimini TomTom'un navigasyon sistemleriyle birleştirmeyi amaçlıyor. İki şirketin ortaklığında geliştirilen sesli asistan, kullanıcılarla doğal bir şekilde iletişim kurabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Otomobillere yapay zeka destekli asistanlar geliyor

TomTom'un iddiasına göre, bu yapay zekâ asistanı sadece navigasyon konusunda değil, aynı zamanda araç içi kontrollerden yerleşik sistemlere kadar bir dizi görevde sürücülere yardımcı olacak. Sesli asistanın, camları kontrol edebilme, yerleşik sistemleri yönetebilme gibi işlevselliğe sahip olacağı belirtiliyor.

Bu yeni teknoloji, büyük otomobil üreticilerinin araç arayüzlerine entegre edilecek. TomTom, Microsoft ile gerçekleştirdiği bu ortaklık sayesinde sesli asistanın kullanıcı deneyimini geliştireceğini ve diğer modellere göre daha gelişmiş bir etkileşim sunacağını vurguluyor.

Henüz hangi otomobil markalarının bu teknolojiyi benimseyeceği açıklanmamış olsa da, TomTom'un 2024 CES teknoloji fuarında modelini tanıtması bekleniyor. Bu etkinlikte daha fazla detay ortaya çıkacak ve yapay zekâ destekli sesli asistanın otomobil dünyasındaki geleceği daha net bir şekilde görülebilecek. Önceden benzer bir adımı atan Mercedes-Benz, seçili araçlarda ChatGPT'yi kullanarak bir yapay zekâ programını hayata geçirmişti.