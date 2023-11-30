Paint'te artık yapay zeka görüntü oluşturucusunu kullanabileceksiniz

Paint'te artık yapay zeka görüntü oluşturucusunu kullanabileceksiniz
Microsoft, Paint uygulamasına OpenAI destekli 'Cocreator' görüntü oluşturucusunu bünyesine dahil etti. Artık metinden görüntü oluşturucu kullanılabilecek.

Microsoft, Paint uygulamasına OpenAI'nin DALL-E 3 modelini kullanan yapay zeka tabanlı görüntü oluşturucu Cocreator özelliğini ekledi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, metin tabanlı açıklamalarla üç farklı görüntü seçeneği oluşturabiliyor. Paint kullanıcıları için önce Windows Insider'larda test edilen bu özellik, şimdi tüm kullanıcılara açıldı.

Paint'e Cocreator geldi

Cocreator'ı kullanmak için Paint uygulamasını açın, araç çubuğundan Cocreator simgesini seçin ve açıklama metni girin. Ardından, oluşturmak istediğiniz stili seçerek "Oluştur" düğmesine tıklayabilirsiniz. Cocreator, istenilen metin açıklamasına göre üç farklı görüntü seçeneği sunar. Kullanıcılar, bu görüntülerden birini seçerek Paint tuvaline aktarabilirler.

paint-cocreator.jpg

Cocreator özelliğini kullanmak için Microsoft hesabınız olmalıdır ve her kullanıcıya başlangıçta 50 kredi verilir. Her bir kredi, bir görüntü oluşturmak için kullanılır ve krediler tükendiğinde beklemek gerekir. Cocreator şu anda yalnızca İngilizce dilini ve belirli ülkeleri destekliyor, ancak bu kısıtlamaların ilerleyen dönemlerde kalkması bekleniyor.

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