Philips, yeni gaming monitörü Evnia 27M2N5500'ü tanıttı

Philips, Evnia 5000 serisine yeni eklediği oyuncu monitörünü duyurdu.

Philips, oyuncular için geliştirdiği Evnia 5000 serisine yeni bir üye ekledi: Philips Evnia 27M2N5500. Bu yeni gaming monitör, yüksek performans özellikleri ve çevre dostu tasarımı ile dikkat çekiyor.

Üstün görüntü kalitesi ve hız

Philips Evnia 27M2N5500, 27 inç boyutunda QHD çözünürlük sunan hızlı IPS paneli ile oyunculara üst düzey bir görsel deneyim vadediyor. Monitör, 1.07 milyar rengi destekleyen VESA DisplayHDR 400 sertifikasıyla birlikte geliyor. Bu özellik, zengin renk gamı ve yüksek dinamik aralık ile daha canlı ve gerçekçi görüntüler sunuyor. Ekran, 180 Hz yenileme hızı ile akıcı ve kesintisiz bir oyun deneyimi sağlarken, 0.5 ms MPRT ve 1 ms GtG tepki süreleri ile hızlı tepkime gerektiren oyunlarda bile üstün performans sunuyor.

Philips Evnia 27M2N5500, düşük tepki süreleri ve Adaptive-Sync desteği sunan Smart MBR Sync teknolojisi ile donatılmış. Bu teknoloji, ekran yırtılmalarını ve gecikmeleri en aza indirerek oyun deneyimini iyileştiriyor. Monitörün OSD menüsünde yer alan ShadowBoost özelliği, karanlık sahnelerdeki detayları iyileştirerek oyunculara avantaj sağlıyor. Ayrıca, hedefleri daha iyi vurmak için tasarlanmış Smart Crosshair (akıllı artı gösterge) özelliği de mevcut.

Philips, Evnia 27M2N5500 modelinde çevre dostu malzemeler kullanmaya özen göstermiş. Monitörün stand ayağında yüzde 35 geri dönüştürülmüş plastik, gövdesinde ise yüzde 85 oranında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik kullanılıyor. Bu yaklaşım, Philips'in sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Ergonomik açıdan geniş seçenekler sunan Philips Evnia 27M2N5500, yükseklik ayarı, pivot, sağa sola dönme ve eğme özellikleri sunan SmartErgoBase tabanı ile kullanıcı konforunu ön planda tutuyor. Uzun oyun seansları için optimize edilmiş SmartImage oyun modları, kullanıcılara en iyi performansı sağlamayı hedefliyor. Monitörde ayrıca yeni OSD özellikleri ve kolay erişim sağlayan EasySelect menü değiştirme tuşu bulunuyor. Göz sağlığını korumak için LowBlue Modu da unutulmamış.

Ödüllü tasarım ve piyasa çıkış tarihi

2023 Red Dot ve 2023 iF Tasarım Ödülleri'ni kazanan Philips Evnia 27M2N5500, estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor. Bu monitör, Mayıs 2024'te KDV dahil 310 USD tavsiye edilen perakende fiyatıyla satışa sunulacak.