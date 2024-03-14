Pixel Fold 2'nin özelliği belli oldu!

Katlanabilir telefon teknolojisinin önemi her geçen gün artarken, Google'ın yeni modeli Pixel Fold 2'nin ekran boyutları sonunda netlik kazandı.

Katlanabilir telefon pazarında rekabet giderek kızışırken, Google'ın yeni katlanabilir telefonu Pixel Fold 2'nin ekran boyutları netlik kazandı. Samsung Galaxy Z Fold serisine meydan okuyacak bu model, dikkat çekici bir tasarıma sahip olabilir. İşte, detaylar...

Pixel Fold 2'nin ekran boyutları netleşti

Her geçen gün gelişen katlanabilir telefon teknolojisi, üreticilerin farklı ve yenilikçi tasarımlarla piyasaya adım atmalarına olanak sağlıyor. Samsung'un Z Fold serisi gibi öncü modelleriyle öne çıktığı bu alanda, Google da iddialı bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Şubat ayında sızdırılan bazı görsellerle gündeme gelen Pixel Fold 2'nin ekran boyutları hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Öncelikle, Google Pixel Fold 2'nin Tensor G4 yonga seti ve farklı bir tasarım ile gelebileceği daha önce paylaşılmıştı. Son raporlar ise bu iddiaları destekler nitelikte. Önde gelen sızıntı kaynaklarından Ross Young'a göre, Pixel Fold 2'nin katlanabilir ekranı 8,02 inç, dış ekranı ise çapraz olarak 6,29 inç boyutlarında olacak.

Bu boyutlar, Pixel Fold 2'nin benzer bir kategoriye sahip diğer modellerle karşılaştırıldığında oldukça rekabetçi bir konumda olduğunu gösteriyor. Ayrıca, panel üretiminin Nisan ayında başlayacağı ve en geç yaz aylarında kullanıcılarla buluşacağı belirtiliyor.

Daha önce sızdırılan görüntüler, Pixel Fold 2'nin diğer Google Pixel modellerinden farklı bir kamera adası tasarımına ve yeni bir en-boy oranına sahip olduğunu doğruluyor. Kapak ekranının daha uzun ve dar olması, uygulamaların katlanabilir ekran açıldığında daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlayabilir.

Pixel Fold 2'nin özellikleri konusunda da bazı söylentiler mevcut. Tensor G4 yonga seti kullanıldığı takdirde, bu model muhtemelen Pixel 9 ve Pixel 9 Pro ile birlikte piyasaya sürülecek. Ancak, kesin bilgiler için resmi açıklamaları beklemekte fayda var. Şu an için, Pixel Fold 2'nin mühendislik doğrulama aşamasında olduğu ve geliştirme sürecinin devam ettiği belirtiliyor.