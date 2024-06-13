PlayStation 5 sahiplerine müjde! Discord sesli sohbet entegrasyonu geliyor

Sony, PlayStation 5'in Discord desteğini iyileştirecek.

Sony, bugün oyun dünyasında büyük yankı uyandıracak bir duyuru yaptı. PlayStation 5'e sesli sohbet entegrasyonu geliyor. Bu yenilik, PS5 sahiplerinin doğrudan konsolları üzerinden Discord sesli sohbetlerine katılmalarını mümkün kılacak.

Discord entegrasyonu gelişiyor

Sony, geçtiğimiz yıl Discord'u PlayStation 5'e entegre etmişti. Ancak bu entegrasyon, kullanıcıların mobil veya PC'deki Discord uygulamasını kullanarak çağrıyı manuel olarak konsola aktarmalarını gerektiriyordu. Şimdi ise, Sony'nin yeni güncellemesi bu ihtiyacı ortadan kaldırarak kullanıcıların doğrudan PS5 üzerinden Discord sohbetlerine katılmalarını sağlayacak.

Bu yenilik, önümüzdeki haftalarda ilk olarak Japonya ve Asya genelinde kullanıma sunulacak. Ardından Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda, Orta Doğu, ABD ve Kanada'da da aktif hale gelecek. Bu nedenle, PS5 kullanıcılarının yeni özelliği kullanabilmek için birkaç hafta daha beklemesi gerekecek. Özellik aktif hale geldiğinde, PS5'inizi en son sistem yazılımına güncellemeniz yeterli olacak. Ayrıca, PlayStation Network hesabınızın Discord hesabınıza bağlı olması gerektiğini unutmayın.

Yeni güncelleme ile birlikte PS5'ten Discord sesli sohbetlerine katılmak oldukça basit hale geliyor. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

PS5'i Açın: Oyun kumandanızdan PlayStation simgesine tıklayarak kontrol merkezini açın. Game Base'e Girin: Alt kısımdan "Game Base" sekmesine girin. Discord Simgesine Tıklayın: Açılan sayfada sol tarafta çıkan simgelerden "Discord" simgesine tıklayın ve sohbetlere katılın.

Bu adımları takip ederek, PS5 üzerinden direkt olarak Discord sesli sohbetlerine bağlanabileceksiniz.