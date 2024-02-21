PlayStation Portal'ın Türkiye fiyatı belli oldu!

Türkiye'nin PlayStation ürünlerinin resmî distribütörü olarak hizmet veren Bilkom, gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle dikkatleri üzerine çekti. 2023'ün genel bir değerlendirmesini yapmanın yanı sıra, 2024'e ilişkin planlarını da paylaşan şirket, heyecan verici bir duyuru da paylaştı.

PlayStation ürünlerinin Türkiye'deki resmî distribütörü olarak hizmet vermeye başlayan Bilkom, bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirket, bu etkinlikte 2023'ün genel bir değerlendirmesini yaparken, 2024 yılına ilişkin planlarını da açıkladı.

Sony, geçen yıl bir etkinlik düzenledi ve "PlayStation Portal" ismini verdiği yeni el konsolunu tanıttı. PlayStation ürünlerinin Türkiye'deki resmî distribütörü Bilkom, bu ürünün de Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Peki, PlayStation Portal Türkiye'ye ne zaman gelecek ve kaç paradan satılacak?

PLAYSTATİON PORTAL NELER SUNUYOR?

PlayStation Portal, PlayStation 5 sahipleri için yepyeni bir oyun deneyimi vadediyor. Oyunseveler, bu konsol ile PlayStation 5'e yükledikleri oyunlara ulaşabilecekler. Ancak cihaz, bağımsız bir konsol olarak kullanılamayacak.

PLAYSTATİON PORTAL TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Bilkom tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation Portal, mart ayı itibarıyla Türkiye pazarına giriş yapacak.

PLAYSTATİON PORTA'IN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bu konsolun fiyatı, 11.999 TL olarak belirlendi.