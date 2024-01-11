PlayStation'ın Türkiye distribütörü Bilkom oldu

PlayStation'ın Türkiye distribütörü belli oldu. Sony'nin Türkiye operasyonlarına son vermesinin ardından Bilkom dönemi başlıyor.

Sony, Türkiye'de Playstation markasının distribütörlüğü için Bilkom ile anlaştığını duyurarak, Türkiye'den çekilme kararının ardından oluşan belirsizliği sonlandırdı. Bu anlaşma kapsamında Bilkom, Playstation ürünlerinin Türkiye genelinde dağıtımını, lojistiğini ve satış sonrası operasyonlarını üstlenecek. Ayrıca, marka adına pazarlama, kanal geliştirme, iş geliştirme, tüketici deneyimi yönetimi ve müşteri odaklı hizmetler alanlarında da çalışmalar yürütecek.

Sony'nin Türkiye distribütörü Bilkom oldu

Bilkom, 1984 yılında Komili Grubu bünyesinde kurulmuş olup, 2000 yılında Koç Bilgi Grubu'na katılmış bir şirkettir. Günümüzde, Apple, Huawei, TCL, DJI, Razer ve Logitech gibi önemli teknoloji markalarının distribütörlüğünü yapmaktadır. Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, yaptığı açıklamada, "Sony Interactive Entertainment ile imza attığımız bu güçlü iş birliğiyle, Sony Playstation ürünleri artık Bilkom güvencesiyle tüm oyun severler ile buluşacak." ifadelerini kullanarak, Türkiye genelinde yaygın ve online satış kanallarıyla ürünleri erişilebilir kılacaklarını ve yetkin servis ve destek ağları ile tüketici deneyimini en üst seviyede tutacaklarını belirtti.