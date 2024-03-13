Poco X6 Neo 5G tanıtıldı! Poco X6 Neo 5G ne kadar?

Poco'nun yeni akıllı telefonu Poco X6 Neo 5G, teknoloji tutkunlarının ilgisini çeken bir dizi özellikle tanıtıldı.

Uygun fiyat ve bir dizi özellikle donatılmış olarak dikkat çeken Poco X6 Neo 5G, akıllı telefon pazarında yeni bir soluk getiriyor. Xiomi'nin alt markalarından biri olan Poco, X6 serisinin son halkası olan bu modeliyle kullanıcılara yüksek performans ve uygun fiyat sunmayı hedefliyor. Poco X6 Neo'nun tanıtımıyla birlikte, akıllı telefon severlerin dikkatini çeken bir dizi özellik gün yüzüne çıktı.

Poco X6 Neo 5G ÖZELLİKLERİ NELER? Poco X6 Neo 5G NE KADAR?

Poco X6 Neo 5G, başta OLED ekranı olmak üzere bir dizi etkileyici özelliği bünyesinde barındırıyor. 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik AMOLED ekranı, kullanıcılara yüksek çözünürlük ve netlik sunarken, 1.000 nit parlaklık, DC karartma ve düşük mavi ışık özellikleriyle göz yorgunluğunu azaltıyor. Ayrıca, telefonun kompakt ve hafif tasarımı da dikkat çekiyor.

Poco X6 Neo 5G, gücünü Mediatek Dimensity 6080 yonga setinden alıyor ve 6GB, 8GB veya 12GB RAM seçenekleriyle sunuluyor. Dahili depolama ise 128GB veya 256GB olarak kullanıcılara sunuluyor ve microSD kart desteğiyle 1 TB'a kadar genişletilebiliyor.

Kamera tarafında da iddialı olan Poco X6 Neo 5G, arka tarafta 108 MP birincil sensörle desteklenen ikili kamera kurulumuyla geliyor. Ayrıca, 16MP ön kamera ile de yüksek kalitede selfie'ler çekme imkanı sunuyor.

Bunların yanı sıra, Poco X6 Neo 5G'nin 5.000 mAh bataryası, 33W hızlı şarj desteği ve Android 14 işletim sistemiyle birlikte gelmesi, kullanıcı deneyimini daha da artırıyor. Cihazın diğer özellikleri arasında stereo hoparlörler, çift SIM kart desteği, 5G bağlantı, USB Type-C portu ve IP54 su ve toza dayanıklılık sertifikası yer alıyor.

Poco X6 Neo'nun fiyatı ise bellek ve depolama seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor. Siyah, Mavi ve Altın renk seçenekleriyle sunulacak olan telefonun fiyatı, 190 ila 210 dolar arasında değişiyor. Asya pazarındaki satışlar 18 Mart'ta başlayacak olup, Türkiye pazarına giriş konusunda ise şu an için belirsizlik bulunuyor.