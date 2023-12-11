Popüler Android uygulamasından veri sızdırıldığı ortaya çıktı

Popüler Android uygulamasından veri sızdırıldığı ortaya çıktı
Kötü amaca hizmet etmeyen faydalı uygulamalar bile zaman zaman kötü amaca neden olabilir. 100 binden fazla indirilen bu uygulamadan veri sızdırıldığı ortaya çıktı. Detaylar...

Barcode to Sheet adlı popüler bir barkod tarayıcı uygulamasının geliştiricilerinin yaptığı büyük bir hata sonucunda, uygulamanın kullanıcılardan topladığı verilerin saklandığı Firebase veri tabanı herkesin erişimine açık hale geldi. Veri tabanı, ürünler, raporlar, e-postalar ve kullanıcı kimlikleri gibi bilgileri içeriyordu ve kullanıcı şifrelerini MD5 formatında saklıyordu.

Bu güvenlik ihlali nedeniyle, kötü niyetli kişilerin sunucuya sızması durumunda, web istemci kimliği, Google API anahtarı, Google uygulama kimliği ve diğer geliştirici bilgileri gibi hassas verilere erişim sağlanabilirdi. Barcode to Sheet, Google Play mağazasında meşru bir üretkenlik uygulaması olarak yer almasına rağmen, veri güvenliği konusundaki bu önemli açık, kullanıcı bilgilerini ciddi şekilde tehlikeye atmış durumda.

Bu olay, mobil uygulama kullanıcılarının dikkatli olmaları, uygulama indirirken ve kullanırken güvenlik önlemlerini artırmaları gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Veri güvenliği, uygulama geliştiricileri için de büyük bir sorumluluk taşıyor ve bu tür hataların önlenmesi için daha fazla dikkat ve güvenlik önlemi alınması gerekiyor.

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