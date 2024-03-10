PS5 Pro beklentilerin altında mı kalacak?

PlayStation 5'in Pro sürümüne dair beklentiler, oyuncular arasında heyecan uyandırmıştı. Ancak, yeni bilgiler, bu beklentilerin karşılanmayabileceğini gösteriyor. Sony'nin muhtemelen 2024 yılında tanıtacağı bu yeni sürüm, beklenen 4K 120 FPS performansını sunma konusunda zorluklarla karşılaşabilir.

PlayStation 5'in beklenen Pro sürümü, hayranlar arasında büyük bir merakla bekleniyordu. Ancak, yeni bilgiler bu beklentilerin altında kalabileceğini işaret ediyor. Sony'nin 2024 yılında tanıtılması beklenen bu yeni sürüm, muhtemelen beklenen 4K 120 FPS performansını sağlama konusunda yetersiz kalabilir. Digital Foundry tarafından yapılan analizler, bu iddiaların gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu gösteriyor.

CHECKERBOARD RENDERİNG (CBR) İŞLEMİNE BENZER OLACAK

PlayStation 5 Pro'nun önceki söylentilere göre 4K 120 FPS sunması bekleniyordu ve iddialara göre işlem gücü 23,04 TFLOPS'a kadar çıkacaktı. Ancak, Digital Foundry'nin incelemesi, bu beklentilerin gerçekçi olmadığını ortaya koyuyor. Bunun nedeni, muhtemel güncellemenin yalnızca saat hızında bir artış getirecek olması ve GPU işlem birimi sayısında bir değişiklik öngörmemesi.

Digital Foundry, bu iddiaların gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu belirtiyor, özellikle de CPU'nun oluşturduğu sınırlamalar göz önüne alındığında. PS5'in mevcut teknik özelliklerine dayanarak, büyük bir performans artışının sağlanmasının zor olacağı düşünülüyor. Ancak, Sony'nin AMD ile geliştirdiği yükseltme teknolojisinin belirli bir iyileştirme sağlayabileceği öne sürülüyor.

Bahsedilen teknoloji, görüntünün hangi kısımlarının iyileştirme gerektirdiğini belirlemek için bir algoritma kullanacak ve bu da PS4 Pro ve PS5'te kullanılan Checkerboard Rendering (CBR) işlemine benzer olacak. Ancak, Digital Foundry'ye göre, bu teknolojinin mevcut sistemden çok daha etkili olacağı düşünülüyor.