PS5 Slim satışa çıktı! İşte fiyat listesi

PS5 Slim modeli global lansmanın ardından Türkiye’de satışa çıktı. Orijinal modelin ilk piyasaya çıkışı ile arasında dağlar kadar fiyat farkı olan PS5 Slim biraz bütçeyi sarsabilir. İşte ayrıntılar....

Vatan Bilgisayar, orijinal PlayStation 5 modeline kıyasla %30 daha az yer kaplayan ve %24 daha hafif olan yeni PlayStation 5 Slim'i Türkiye'de satışa sundu. İki farklı paket seçeneği bulunan PS5 Slim, kullanıcılara çeşitli avantajlar sunuyor.

PS5 Slim satışa çıktı

Diskli versiyon ve FC24 oyunu içeren "Bundle Set" 29.999 TL fiyatla satışta. Disksiz dijital sürüm ve PS5 Dual Sense ekstra kontrolcü içeren "Bundle Set" 30.999 TL fiyatla satışta. İthalatçı garantili sürümler ise 21.000 TL seviyesine kadar çeşitli fiyatlarla bulunabilir.

Dijital sürüm tercih edildiğinde 1TB SSD ve takılabilir Ultra HD Blu-ray disk sürücü içeren bir paket sunuluyor.

Yeni model, orijinal PlayStation 5'e kıyasla biraz daha ufak ve daha ince hatlara sahip. PlayStation 5 Slim, kompakt tasarımı sayesinde evde daha az yer kaplıyor.

PS5 Slim fiyatı

PS5 Slim Oyun Konsolu Bundle Set (Diskli): 29.999 TL

İçeriği: Diskli versiyon, FC24 oyunu

PS5 Slim Digital Sürüm Bundle Set (Disksiz): 30.999 TL

İçeriği: Disksiz dijital sürüm, PS5 Dual Sense ekstra kontrolcü

İthalatçı garantili modeller, çeşitli fiyatlarla 21.000 TL seviyesine kadar bulunabilir.

Yeni PlayStation 5 Slim modeli, kullanıcılarına kompakt tasarımı, hafifliği ve çeşitli paket seçenekleri ile dikkat çekiyor. Farklı bütçe ve tercihlere hitap eden paket seçenekleriyle PlayStation hayranlarına geniş bir yelpaze sunuluyor.