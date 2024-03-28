Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcileriyle oyun dünyasına girişi heyecan yarattı

Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcileriyle oyun dünyasına sağlam bir giriş yapmasıyla ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.

Çip sektörünün lider isimlerinden Qualcomm, Game Developers Conference (Oyun Geliştiricileri Konferansı - GDC) etkinlikleri sırasında önemli bir duyuru yaptı. Şirketin açıklamasına göre, Qualcomm markalı ARM tabanlı işlemciler artık Windows dizüstü bilgisayarlarında kullanılacak ve bu işlemciler aynı zamanda video oyunları için de destek sunacak. The Verge'in elde ettiği bilgilere göre, "Snapdragon X Elite" işlemcili dizüstü bilgisayarlar yaz mevsiminde tüketicilerle buluşacak.

Oyunların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayacak

Snapdragon X Elite işlemcili bilgisayarlar aslında geçtiğimiz yıldan beri hayatımızda olsa da, bugüne kadar iş odaklı cihazlar olarak karşımıza çıkmışlardı. Ancak, önümüzdeki aylarda bu durum değişecek. Qualcomm, bilgisayarların oyun desteklerine yönelik olarak geliştiricilere çeşitli seçenekler sunacak.

Qualcomm'un açıklamasına göre, geliştiriciler video oyunlarını Snapdragon X Elite işlemcili bilgisayarlarda çalıştırmak için herhangi bir şey yapmalarına gerek kalmayacak. Şirket, bu amaçla özel bir emülatör sunacak; bu emülatör, arka planda gerekli işlemleri yapacak ve oyunların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayacak.

Ancak, geliştiricilere sunulan seçenekler bununla sınırlı değil. Dileyen geliştiriciler, oyunlarını Snapdragon X Elite'e tam uyum sağlaması için ARM64 tabanına taşıyabilecekler. Bu yöntem, CPU'dan en iyi performansın alınmasını sağlayacak. Ayrıca, geliştiriciler ARM64EC uygulaması oluşturarak işlemciden en verimli şekilde yararlanabilecekler.

Bir oyunun bir bilgisayarda sorunsuz çalışması için CPU gücünün yanı sıra GPU'nun da önemi büyük. Qualcomm'un açıklamalarına göre, geliştiriciler GPU konusunda da herhangi bir sorun yaşamayacaklar. Şirket, Snapdragon X Elite platformunun DX11, DX12, Vulkan ve OpenCL'ye ek olarak DX9'u ve OpenGL 4.6 gibi eski sistemlere de destek vereceğini belirtti. Bu gelişmeler, Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcileriyle oyun dünyasına sağlam bir giriş yapacağını gösteriyor.