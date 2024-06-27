realme 12 4G tanıtıldı! İşte yeni fiyat performans telefonunun detayları

realme, 12 modelinin 4G versiyonunu tanıttı. Tam bir fiyat performans telefonu olacak cihaz, sınıfına göre iddialı denebilecek özelliklere sahip.

Teknoloji dünyasında uygun fiyatlı ve performans odaklı telefonlarıyla bilinen realme, Türkiye'de de kullanıcıların ilgisini çeken bir marka. Geçtiğimiz aylarda tanıttığı 12 serisi ile dikkat çeken Çinli teknoloji devi, şimdi de serinin 4G versiyonu olan realme 12 4G'yi resmi olarak tanıttı. İşte bu yeni cihazın tüm detayları ve özellikleri...

realme 12 4G'nin özellikleri neler?

realme 12 4G, şık ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Arka yüzeyde yuvarlak ada içinde yer alan ikili kamera kurulumu ve cihazın ortasından geçen çizgi, telefonun estetik görünümünü pekiştiriyor. Ön tarafta ise çok ince çerçevelere sahip delikli bir ekran bulunuyor. Bu tasarım, serinin diğer modellerine oldukça benziyor.

Telefonun en önemli özelliklerinden biri, OLED ekran kullanılması. 6,67 inç büyüklüğündeki bu ekran, 1080x2400 çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor.

realme 12 4G, performans konusunda da kullanıcılarını memnun edecek özelliklere sahip. 6 nm üretim sürecinden geçmiş Snapdragon 685 yonga seti, cihazın kalbini oluşturuyor. Bu işlemci, 8 GB RAM ile destekleniyor ve günlük kullanımda yeterli performansı sağlıyor. Depolama seçenekleri ise 128 GB ve 256 GB olarak sunuluyor.

Kamera tarafında, realme 12 4G'nin 50 MP'lik ana kamerası ve 2 MP'lik derinlik sensörü bulunuyor. 5G versiyonundaki 108 MP'lik kameradan vazgeçilmiş olması, orta segment bir cihaz için makul bir tercih olarak değerlendirilebilir. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğe sahip bir kamera yer alıyor.

realme 12 4G, 5000 mAh kapasiteli bataryası ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca, hızlı şarj desteği 45W'tan 67W'a çıkarılarak şarj süresi kısaltılmış. Bu özellik, yoğun kullanımda bile kullanıcıların şarj konusunda sorun yaşamamalarını sağlıyor.

realme 12 4G teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç, 120 Hz, 1080x2400, OLED

İşlemci: Snapdragon 685

RAM: 8 GB

Depolama: 128/256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5000 mAh (67W hızlı şarj)

İşletim Sistemi: realme UI (Android 14)

realme 12 4G, yeşil ve mavi renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Cihazın başlangıç fiyatı ise 215 dolar olarak açıklandı. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.özellikleri ve uygun fiyatıyla, kullanıcıların beğenisini kazanacak gibi görünüyor.