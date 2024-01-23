Reddit hesabı nasıl silinir? Reddit Premium nasıl iptal edilir? Reddit tarayıcıdan nasıl silinir? Reddit platformu hakkında tüm ayrıntılar...

Reddit hesabı nasıl silinir? Reddit Premium nasıl iptal edilir? Reddit tarayıcıdan nasıl silinir? Reddit hakkında tüm merak edilen soruların yanıtlarını paylaşıyoruz.

Reddit hesabınızı silmeden önce

Reddit hesabınızı silmek için gerekli adımları anlatmadan önce aklınızda bulundurmanız gereken birkaç şey var.

Hesabınızı silmek Reddit yayınlarınızın hiçbirini kaldırmaz. Platformda genel bir "silinen kullanıcı" profil adı altında kalırlar. Reddit, hesabınızı kapatmadan önce gönderilerinizi ve diğer Reddit verilerinizi silmenize yardımcı olacak SSS'lerin yer aldığı kullanışlı bir kılavuza sahiptir.

Reddit Premium üyesiyseniz hesabınızı silmeden önce aboneliğinizi iptal etmeniz gerekir. Bunu yapmazsanız, var olmayan bir Reddit hesabı için abonelik ödemekten kaçınmak için Reddit'in müşteri desteğiyle iletişime geçin.

Reddit hesabınızın silinmesini onaylamak için Reddit kullanıcı adınıza ve şifrenize ihtiyacınız olacak, bu nedenle işlemi başlatmadan önce bunları hatırladığınızdan emin olun.

Reddit Premium nasıl iptal edilir?

Reddit Premium aboneliğinizi iptal etme süreci ödeme şeklinize göre değişiklik gösterir. Kredi kartı, PayPal, Google Play ve Apple ID ile satın alınan aboneliklere ilişkin adımları listeliyoruz.

Kredi kartı veya PayPal: Kullanıcı Ayarlarını açın ve Reddit Premium'u iptal etmek için Abonelikler bölümüne gidin.

Google Play: Google Play'i açın ve sağ üst köşedeki profilinize dokunun. Ödemeler ve abonelikler > Abonelikler'i seçin . İptal etmek için Reddit Premium'u seçin .

Apple Kimliği: Apple App Store'u açın ve Abonelikleri Yönet bölümüne gidin. Abonelikler listesinden Reddit Premium'u seçin ve iptal edin.

Reddit'teki gönderilerinizi nasıl silebilirsiniz?

Reddit'e giriş yapın. Sağ üst köşedeki profilinize dokunun . Gönderiler bölümünü seçin . Silmek istediğiniz gönderiyi seçin ve üç noktaya dokunun . Sil'e dokunun.

Reddit'teki yorumlarınızı nasıl silebilirsiniz?

Reddit'e giriş yapın. Sağ üst köşedeki profilinize dokunun. Yorumlar bölümünü seçin. Silmek istediğiniz yorumu seçin ve üç noktaya dokunun. Sil'e dokunun.

Reddit hesabınızı nasıl silebilirsiniz?

Reddit hesabınızı masaüstü web tarayıcılarından veya Android ve iOS cihazları için Reddit uygulaması aracılığıyla silebilirsiniz.

Reddit'i tarayıcıdan silin