Redmi Pad Pro tanıtıldı! Redmi Pad Pro'nun özellikleri neler?

Xiaomi'nin Redmi markası, uygun fiyatlı tablet segmentinde yeni bir oyuncu olan Redmi Pad Pro'yu tanıttı. Yüksek yenileme hızına sahip büyük bir ekran, güçlü bir işlemci ve geniş depolama seçenekleriyle donatılan bu tablet, kullanıcıların dikkatini çekiyor. İşte Redmi Pad Pro'nun teknik detayları ve öne çıkan özellikleri...

Xiaomi'nin Redmi markası, yeni tableti Redmi Pad Pro'yu tanıttı. Peki, Redmi Pad Pro'nun özellikleri neler?

Redmi Pad Pro'nun özellikleri

Bu yeni model, 120Hz yenileme hızı, Snapdragon 7s Gen 2 işlemci ve diğer birçok özelliğiyle dikkat çekiyor.

Redmi Pad Pro, önceki modelin güncellenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Tablet, 12.1 inç boyutunda IPS LCD ekranla geliyor ve 2.560 × 1.600 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran ayrıca 120Hz yenileme hızı, 600 nit tepe parlaklık ve 16:10 en boy oranına sahip. Corning Gorilla Glass 3 ile korunan ekran, dayanıklılığı artırıyor.

Tabletin fiziksel özellikleri ise 280 x 181.9 x 7.5 mm boyutlarında ve 571 gram ağırlığında. Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti sayesinde güçlü performans sunarken, 6/8GB RAM ve 128/256GB depolama kapasitesiyle kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Ön tarafta 8MP geniş açılı bir kamera bulunuyor, bu da görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için ideal.

Redmi Pad Pro özellikleri:

Ekran: IPS LCD, 120Hz, 600 nit 1600 x 2560

İşletim Sistemi: Android 14

Boyutlar: 280 x 181.9 x 7.5 mm 571 gr

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2

Arka Kamera: 8MP

Ön Kamera: 8 MP

Bellek ve Depolama: 128GB, 256GB

Batarya: 10.000mAh, 33W şarj

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2