Redmi'nin yeni modelleri Turbo 3 ve Redmi Pad Pro'nun çıkış tarihleri belli oldu

Redmi Pad Pro, Redmi Turbo 3 ve diğer cihazlarla birlikte tanıtılacak. Peki, Redmi Pad Pro, Redmi Turbo 3 ne zaman tanıtılacak?

Redmi, uygun fiyatlı telefonlar, tabletler, akıllı saatler ve aksesuarlar sunarak fiyat / performans açısından cazip seçenekler sunan bir şirket olarak tanınıyor. Özellikle ülkemizde performansıyla öne çıkan cihazlar arayan kullanıcılar, sık sık Redmi'nin ürünlerine yöneliyor. Peki, Redmi Pad Pro, Redmi Turbo 3 ve diğer cihazlar ne zaman tanıtılacak?

Redmi Pad Pro ne zaman tanıtılacak?

Redmi, şu anda Turbo 3 adlı akıllı telefonu ve Redmi Pad Pro adlı tabletiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu modellerin çıkış tarihi resmi olarak duyuruldu ve beklenenlerin heyecanla beklediği bir an geldi. Redmi Pad Pro'nun tasarımını daha yakından görmemizi sağlayan bir duyuru posteriyle birlikte resmi bir açıklama yapıldı.

Redmi Pad Pro'nun ismi, muhtemelen daha yüksek bir segmentte yer alacağını işaret ediyor. Duyuru posterinde görebildiğimiz kadarıyla cihaz, iki arka kameraya sahip. Zarif ve dengeli çerçevelere sahip olan tablet, her yönden eşit şekilde sınırlara sahip, tek taraflı çentik olmayan bir tasarıma sahip. Ayrıca, Redmi Pad Pro'da USB Type-C ve 3.5mm kulaklık jakı gibi bağlantı noktaları da bulunacak.

Posterde, tabletin HyperOS ile geleceği belirtilirken, renk seçeneklerinin beyaz, siyah ve menekşe gibi olduğu görülüyor. Cihazın, Çin'de tanıtılmasının ardından diğer ülkelerde POCO markası altında satılma olasılığı da bulunuyor. Redmi Pad Pro, Redmi Turbo 3 ve diğer cihazlarla birlikte 10 Nisan'da resmen tanıtılacak.