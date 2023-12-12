Rekabet Kurumu'ndan Meta'ya, "Threads" için soruşturma

Rekabet Kurumu, Meta'ya yeni bir soruşturma açtı. Threads nedeniyle Meta'ya soruşturma açılırken, bunun sebebinin ise ilgili kanunun 6. maddesini ihlal etmek olduğu düşünülüyor.

Rekabet Kurumu, sosyal medya devi Meta'ya yönelik yeni bir soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturmanın odak noktası, Meta'nın Instagram ile Threads platformunu birbirine bağlaması ve bu durumun Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediği üzerinde yoğunlaşıyor.

Rekabet Kurumu'nun resmi açıklamasına göre, yapılan incelemeler sonucunda elde edilen bulguların ciddi ve yeterli olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle, Threads platformu ve Meta'nın bu platformu Instagram ile birleştirmesi konusu detaylı bir şekilde incelenecek.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şöyle:

Meta Platforms, Inc.in, kullanıma yeni sunmuş olduğu Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulaması ile bağlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.11.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Meta Platforms Inc. hakkında soruşturma açılmasına, 23-54/1031-M sayı ile karar vermiştir."

Madde 6 nedir?

Madde 6- Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,

b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,

d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,

e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.