Reklam engelleyicileri kapatmayana artık YouTube falan yok!

Reklam engelleyicileri kapatmayana artık YouTube falan yok!
YouTube, artık reklam engelleyici kullananlara siteyi kullandırmayacak şekilde önlemini aldı. Bundan sonra reklam engelleyici kullanana, platformda rahat bir nefes yok.

Google, YouTube'un reklam engelleyici kullanıcılarına karşı önlemler almaya başladı. YouTube'da reklam engelleyici kullanan kullanıcılara, 'Reklam engelleyiciniz YouTube hizmet şartlarını ihlal ediyor. Reklam engelleyicinizi kapatmanız önerilir.' gibi uyarılar gösterilerek, site genelinde yavaşlatma uygulamasına geçildi.

Reklam engelleyiciyi kapatmayana YouTube yok

Reklam engelleyici kullanımını tolere etmeyen Google, bu önlemle reklam engelleyici kullanan kullanıcıları daha etkili bir şekilde engellemeye çalışıyor. Kullanıcılar reklam engelleyicilerini kapattıklarında YouTube'un daha hızlı çalıştığını görecekler.

YouTube Premium abonesi olmayan kullanıcılara yoğun bir reklam bombardımanı uygulanıyor. Google, reklam engelleyici kullanan kullanıcılarına daha fazla reklam göstererek YouTube Premium'a geçmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu önlemin, reklam gelirlerini artırmak ve YouTube Premium aboneliklerini teşvik etmek için alındığı düşünülmektedir.

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