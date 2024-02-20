Rivian, elektrikli R2 için ilk ön tanıtım videosunu yayınladı

Rivian, heyecan ve merakla beklenen R2 için ön tanıtım videosunu yayınladı.

Elektrikli araç üreticisi Rivian'ın, 7 Mart'ta düzenleyeceği R2 tanıtım etkinliği için geri sayım başladı. Şirket, etkinliğe heyecanı artırmak ve merak uyandırmak amacıyla duygusal bir tanıtım fragmanı yayınladı.

RİVİAN, ELEKTİRKLİ R2'NİN TANITIM VİDEOSUNU PAYLAŞTI

"Macera Nedir?" başlıklı fragman, insanların bisiklet sürdüğü, kaykayla kaydığı, yürüyüş yaptığı, koştuğu ve dans ettiği sahnelerle dolu. Videonun ana teması, doğru zihniyet ve doğru araçla hemen her şeyin bir maceraya dönüşebileceği fikrini işliyor.

Fragmanın sonunda ise bir garajda duran R2 modeli görünüyor. Kısa bir süre için sadece aracın ön farları görünse de, R2'nin, Rivian'ın diğer araçları R1T ve R1S'in imzası haline gelen benzersiz aydınlatma tasarımını koruyacağı anlaşılıyor. Ayrıca fragman, R2'nin önceki modellere göre daha kompakt bir form faktörüne sahip olacağını da gösteriyor.

R2'nin tam olarak nasıl bir araç olduğunu görmek için etkinliğin beklenmesi gerekiyor. Ancak, yaklaşan elektrikli araç hakkında bazı bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı. Önceden yapılan açıklamalara göre, R2'nin 2026'da 40.000 dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Rivian CEO'su RJ Scaringe, Mad Money'den Jim Cramer ile yaptığı röportajda, aracın 7.500 dolarlık ABD federal EV vergi kredisinin tamamına hak kazanmasının beklendiğini doğruladı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir patent başvurusu, R2'nin daha önceki R1S modelinden biraz farklı ve daha kompakt bir tasarıma sahip olduğunu gösterdi. Rivian'ın ilk çevresel etki raporunda da R2'nin daha düşük fiyatlı orta boy bir araç olacağı ve R1T ile R1S modellerinden daha küçük ve uygun fiyatlı olacağı doğrulandı. Ön tanıtım videosu, bu açıklamaların hepsinin doğru olduğunu doğruluyor gibi görünüyor.