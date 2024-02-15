Robotlar, köpeklerin de işlerini elinden alacak!

Roboguide adı verilen bir robot rehber köpek, görme engelli kişilerin yardımına koşacak.

Yapay zekâ ve robotlar çağıyla birlikte, insanların yerini makinelerin alıp almayacağı tartışmalarının yanı sıra, şimdi köpeklerin dahi işlerinin makineler tarafından devralınabileceği bir döneme giriş yapıldığı görülüyor. İskoçya'da tanıtılan rehber robot köpek, bu gelişmenin en son örneği olarak dikkat çekiyor.

ROBOTLAR, KÖPEKLERİN YERİNE Mİ GEÇECEK?

Roboguide adlı bu dört ayaklı robot, henüz prototip aşamasında bulunuyor. Ancak geliştirme ekibi, amaçlarını, robot köpeğin görme kaybı olan veya kısmen görebilen kişilere yardımcı olabilecek şekilde seri üretime geçirmek olarak belirtiyor.

Robot rehberlerin karşılaştığı önemli bir sorun, bu yeni robot köpek tarafından çözülüyor. Araştırmacı Dr. Olaoluwa Popoola, "Şu andaki dört bacaklı, iki bacaklı ve tekerlekli robotların karşılaştığı temel sorun, yollarını bulmalarını sağlayan teknolojilerin ve görme engellilere yardımcı olma yeteneklerinin sınırlı olmasıdır." şeklinde açıklamada bulunuyor.

Dr. Popoola ayrıca, GPS kullanan robot rehberlerin kapalı alanlarda zorluk yaşadığını ve kamera kullanan robotların görüşlerinin sınırlı olduğunu belirtiyor. Kendi geliştirdikleri prototip robot köpek, etrafındaki nesneleri tanımlayabilmek için birçok sensörü bir arada kullanıyor.

Özel yazılım ile donatılan robot köpek, çeşitli noktalar arasındaki en uygun yolu bulabiliyor, karşılaştığı engellerin kaydını tutabiliyor ve sahibinin komutlarını takip edebiliyor. Büyük dil modellerinin yardımıyla komutları anlayabilen bu robot rehber, sorulan sorulara bile cevap verebiliyor.

Yeni robot köpek, İskoçya'nın en eski müzelerinden biri olan Hunterian Müzesi'nde sergilendi ve katılımcılara müzeyi başarıyla gezdirdi. Bu gelişmeler, gelecekte robot teknolojisinin, insanların günlük yaşamlarında daha fazla rol oynamaya başlayabileceğini gösteriyor.