Rockstar Games hacklendi! GTA 5'in kaynak kodları sızdı

Rockstar Games, yine hackerların saldırısına uğradı. Siber saldırının ne zaman gerçekleştirdiği bilinmezken, kaynak kodlar, GTA 6 ile Bully 2'ye atıfta bulunuyor.

Son zamanlarda GTA 6 ile gündeme gelen Rockstar Games, büyük bir siber saldırıya maruz kalarak tarihindeki en büyük sızıntılardan biriyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Şirketin 2013 yılında yayımladığı popüler oyun GTA 5'in tüm kaynak kodları, bu saldırı sonucunda sızdırılmış durumda.

Rockstar Games yine hacklendi

GTA 5'in kaynak kodlarının sızdırılması, başlı başına önemli bir olay olabilir, ancak sızdırılan bilgilerin detayları, durumu daha da çarpıcı hale getiriyor. Sızdırılan kodlarda, GTA 6 ve Bully 2 gibi gelecek oyunlarla ilgili önemli bilgiler de bulunuyor. Şirketin sosyal medya hesaplarına yapılan bir açıklama henüz görülmüyor.

Sızan kaynak kodları, GTA 6'nın "Project Americas" adıyla projelendirildiğini ortaya koyuyor. Bu bilgi aslında yeni değil, daha önce benzer iddialar ortaya atılmıştı. Ayrıca, Rockstar Games'in GTA 5 kaynak kodlarında Bully 2'ye dair ipuçlarına rastlanıyor. Şirket, Bully 2 ile ilgili resmi bir açıklama yapmasa da, oyunun arka planda geliştirildiği izlenimi uyandırıyor.

Rockstar Games'in bu verileri ne zaman kaybettiği kesin değil. Ancak bazı kaynaklara göre, sızıntının bir süre önce yaşanmadığı belirtiliyor. İddialara göre, kaynak kodları 2022 yılından bu yana Discord platformunda dolaşıyor. Rockstar Games'ten konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde, sizleri bilgilendireceğiz.