RTX 5880 Ada grafik kartı piyasaya sürüldü

NVIDIA, RTX 6000 Ada'nın daha düşük çekirdekli ve daha düşük güce sahip kısaltılmış versiyonu olan RTX 5880 Ada grafik kartını resmi olarak piyasaya sürdü. İşte özellikleri...

Nvidia, iş istasyonları ve içerik üreticileri için tasarlanmış yeni bir grafik kartı olan RTX 5880 Ada'yı piyasaya sürdü. Bu kart, ABD ihracat politikalarına uyacak şekilde tasarlanmış olup, 4800 puanlık maksimum Toplam İşlem Performansı (TPP) sınırı içinde Çin'e de satılabilecek.

RTX 5880 özellikleri

RTX 5880 Ada'nın teknik özellikleri şu şekildedir:

14,080 CUDA çekirdeği ve 440 Tensor çekirdeği içeren kırpılmış bir AD102 GPU çekirdeği.

Saat hızı yaklaşık olarak 2.5 GHz.

69.3 TFLOPs FP32 hesaplama ve 1108 TFLOPs Tensor performansı.

48 GB GDDR6 bellek ile 960 GB/s bant genişliği.

Güç tüketimi, RTX 6000 Ada'ya kıyasla 15W daha düşük olan 285W.

Standart çift yuvalı, aktif soğutmalı tasarım ve dört adet DisplayPort 1.4a çıkışı.

Kartın fiyatlandırması hakkında henüz bir bilgi bulunmamakla birlikte, benzer özelliklere sahip RTX 6000 Ada'nın fiyatına benzer bir düzeyde olması beklenmektedir. RTX 6000 Ada'nın 6800 dolar fiyat etiketine sahip olduğu göz önüne alındığında, RTX 5880 Ada'nın benzer bir fiyatla gelmesi beklenmektedir.