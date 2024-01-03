Sahibinden.com'a erişim sorunu sonrasında resmi açıklama geldi!

Sahibinden sitesi çöktü mü? sorusu merak ediliyor. Peki sahibinden.com ne zaman açılacak? Sahibinden.com çöktü mü? Firmadan açıklama geldi.

Sahibinden.com'un erişim sorununun, alan adı hizmeti sağlayan firmanın teknik bir sorunu yaşamasından kaynaklandığı belirtildi. Bu nedenle siteye ve mobil uygulamaya erişimde yaşanan sıkıntıların temelinde bu teknik sorun bulunuyor. Sahibinden.com yetkilileri, sorunun en kısa sürede çözülmesi için ilgili firmanın çalışmalarının devam ettiğini ve sorun giderildiğinde kullanıcılara bilgi verileceğini belirtildi.

Domaini başkasının aldığı iddia edildi

Ayrıca, ortaya atılan bazı iddialara göre, domain ödemesinin unutulduğu ve sahibinden.com domain isminin 2025 yılına kadar başka bir kişi tarafından satın alındığına dair söylentiler bulunmaktadır. Ancak, bu iddiaların doğruluğu net olarak belirlenmemiştir.

Sahibinden.com, Türkiye'nin önde gelen çevrimiçi ilan platformlarından biridir. Gayrimenkul, araç, alışveriş ürünleri ve çeşitli hizmet kategorilerinde ilanların ve e-ticaret işlemlerinin gerçekleştirildiği bir platform olarak bilinir. Platform, 2000 yılında kurulmuş olup geniş bir kullanıcı kitlesine sahiptir.