Sahibinden.com'dan domain açıklaması

Sahibinden.com, alan adının bir başkasına satıldığı iddialarının yayılması üzerine açıklama gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, "Medyada yer alan sahibinden.com alan adının başka bir kişi/firma tarafından satın alınmış olması, alan adının yenilenmemesi haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

En çok ziyaret edilen gayrimenkul, vasıta gibi ilanların yer aldığı platform olan Sahibinden.com’a gece yarısından bu yana hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sağlanamıyor. Sitenin alan adının başkası tarafından alındığı iddialarına firmadan açıklama geldi.

Sahibinden.com'dan açıklama

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Medyada yer alan sahibinden.com alan adının başka bir kişi/firma tarafından satın alınmış olması, alan adının yenilenmemesi haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Alan adı hizmeti aldığımız firma sorunun en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."