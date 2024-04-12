Sam Altman ve Jony Ive yapay zeka destekli cihaz için ortak şirket kuruyor

OpenAI'nin CEO'su Sam Altman ve Apple'ın ünlü tasarımcısı Jony Ive, yapay zeka destekli bir kişisel cihaz için kolları sıvadı. İkilinin, uzun zamandır beklenen bu projeyi hayata geçirmek için ortak bir şirket kurdukları ve cihazı gerçeğe dönüştürmek için çalışmalara başladıkları bildiriliyor. Bu girişim, yapay zeka teknolojisinin etkileyici gücünü taşıyan bir cihazın piyasaya sürülmesiyle ilgili heyecan uyandırıyor. Detaylar haberimizde...

OpenAI'nin CEO'su Sam Altman ve Apple'ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive, uzun süredir beklenen yapay zeka destekli kişisel cihaz projesi için kolları sıvadı. İkilinin ortak bir şirket kurdukları ve bu cihazı gerçeğe dönüştürmek için harekete geçtikleri bildiriliyor.

Sam Altman ve Jony Ive'dan yapay zeka destekli kişisel cihaz

The Information'ın raporlarına göre, Altman ve Ive'ın yönlendirmesiyle oluşturulan bu gizemli şirket, yapay zeka destekli bir cihazın geliştirilmesi için adımlar atmaya hazırlanıyor. Ancak şu an için cihazın nasıl bir yapıya sahip olacağı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Humane AI Pin ve Rabbit R1 gibi önceki projelerde olduğu gibi, bu yeni cihaz da yapay zeka asistanlarının kullanıcılara dokunmadan veya ekranlara ihtiyaç duymadan hizmet vermesini hedefliyor. Yapay zeka motorunun işlevselliği sayesinde, kullanıcılar her türlü görevi kolaylıkla gerçekleştirebilecekler.

Projenin hayata geçirilmesi için Altman ve Ive'ın yaklaşık olarak 1 milyar dolarlık bir fon arayışında oldukları ifade ediliyor. Bu da projenin ne denli büyük bir girişim olduğunu gösteriyor. OpenAI'nin projeye katılıp katılmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil, ancak ChatGPT botunun yeni cihazda yer alması muhtemel görünüyor.

Altman ve Ive'ın, geçtiğimiz Eylül ayında SoftBank ile bir proje için fon arayışında oldukları ortaya çıkmıştı. Bu durum, donanım bileşenlerinin temini için SoftBank'ın işlemci şirketi Arm ile işbirliği yapabilecekleri spekülasyonlarına yol açmıştı. Ancak şu an için bu detaylar henüz net değil.

Sam Altman'ın Ocak ayında bir Samsung çip fabrikasını ziyaret ettiği görüntüler basına yansımıştı. Bu da fiziksel donanımın projenin önemli bir parçası olacağına dair işaretler veriyor. Ancak cihazın detayları ve ne tür bir yenilik sunacağı hala belirsizliğini koruyor.

Jony Ive'ın Apple'daki geçmişi, tasarım alanındaki uzmanlığını ortaya koyuyor. iPod, iPhone, iPad ve MacBook gibi ikonik ürünlerin tasarımında büyük rol oynamış olan Ive'ın imzası taşıyan herhangi bir cihazın estetik açıdan şık ve kullanışlı olacağına şüphe yok.