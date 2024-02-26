Samsung, akıllı yüzük "Galaxy Ring" tanıttı! Galaxy Ring'in özellikleri neler?

Samsung, Galaxy Ring'i gösterdiği bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirket, bu ürünün sağlık odaklı olacağını belirtti. İşte, Galaxy Ring'in özellikleri...

Samsung, Galaxy S24 ailesinin lansmanında beklenmedik bir hamle yaparak "Galaxy Ring" adını verdiği akıllı yüzüğünü duyurmuştu. Ancak şirket, bu yeni ürünle ilgili detaylı bilgi vermemişti. Mobile World Congress (MWC) 2024 etkinlikleri sırasında Samsung, akıllı yüzük hakkında daha fazla bilgi vermek için ayrı bir etkinlik düzenledi.

SAĞLIK İŞLEVLERİYLE DİKKAT ÇEKECEK

Samsung'un açıklamalarına göre, Galaxy Ring özellikle sağlık işlevleriyle dikkat çekecek. Samsung Dijital Sağlık Birimi Başkan Yardımcısı Dr. Hon Pak, cihazda kalp atış hızı, hareket sensörü ve detaylı uyku takibi gibi özelliklerin bulunacağını açıkladı. Ayrıca, kadınlar için regl takibini de içeren özelliklerin Galaxy Ring'de yer alacağı belirtildi.

Galaxy Ring, Seramik Siyah, Platin Gümüş ve Altın renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Ayrıca, farklı parmak genişlikleri için çeşitli çap seçenekleri sunularak kullanıcıların tercihlerine uygunluk sağlanacak.

Hafif bir yapıya sahip olan akıllı yüzüğün, boyutu arttıkça batarya kapasitesinin de artacağı ifade edildi. Ancak, bu boyut artışının kullanıma etkisi hakkında net bir bilgi verilmedi. Samsung, en küçük boyuttaki yüzüğün kullanım süresi konusunda bile bilgi vermedi.

Samsung, Galaxy Ring'in özelliklerini açıklama konusunda oldukça sıkı bir tutum sergiliyor. Ancak, bugünkü etkinlik, Galaxy Ring'in tanıtımına artık çok az bir zaman kaldığını gösteriyor. Şirketin bu ürünü ne zaman tanıtacağı ve tüm özelliklerini ne zaman açıklayacağı belirsizliğini koruyor.