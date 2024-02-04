Samsung Android TV’ler, Google Asistan'a veda ediyor

Google tarafındaki bir değişiklik sebebiyle Samsung televizyonlar, Google Asistan özelliğinden mahrum olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, hem kaliteli akıllı telefonlarıyla hem de üstün kaliteli ekranlarıyla televizyon pazarında güçlü bir konuma sahip. Kullanıcılarına görsel ve yazılımsal olarak tatmin edici deneyimler sunan Samsung cihazları, Android deneyimini de başarılı bir şekilde yaşatıyor.

Ancak son gelişmelere bakıldığında, maalesef bu akıcılığın bir miktar sekteye uğrayacağı görülüyor. Çünkü Google Asistan, birçok kullanıcının klavyeyle uğraşmamak için tercih ettiği bir araç olmasına rağmen, artık Samsung Android TV'lerden kaldırılıyor. Bu değişiklik sadece yeni modellerle sınırlı kalmıyor, eski modellerden de etkileniyor.

Peki, neden böyle oldu?

Bu sessiz sedasız ayrılık, Samsung destek sayfasındaki duyuru ve 2023 model Samsung televizyonlarda Asistan'ın yer almamasıyla ortaya çıktı. Samsung, bu değişikliği Google'ın ilkelerindeki bir değişiklik nedeniyle gerçekleştirdiğini belirtti. Zaten Samsung televizyonlara Google Asistan, 2020'de gelmişti ve şimdi her cihazdan kaldırılacak.

1 Mart 2024'ten itibaren Google Asistan kaldırılacak. Peki, kullanıcılar ne yapacak?

Samsung, kullanıcılarına diğer alternatif asistanlara yönelmelerini öneriyor. Bu bağlamda, televizyonda yüklü gelen Bixby kullanılabilir veya Alexa gibi çözümlere yönelebilirler. Ancak Google Asistan'ı sıkça kullanan veya alışkın olan kullanıcılar, diğer asistanlarda istedikleri özellikleri bulamayabilirler.