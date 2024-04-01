Samsung, Bixby için üretken yapay zeka güncellemesi yapacak

Samsung, Bixby adlı dijital asistanının güncellenmesi için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, akıllı telefonlardan akıllı saatlere kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Bixby'yi, üretken yapay zeka özellikleriyle donatarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Samsung'un dijital asistanı Bixby, markanın geniş ürün yelpazesinde yer alan akıllı telefonlardan akıllı saatlere ve beyaz eşyalara kadar birçok cihazda kullanıcıların hizmetinde. Ancak şimdi, Bixby için bir üretken yapay zeka güncellemesi geliyor.

Bixby'e daha gelişmiş yapay zeka özellikleri geliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Bixby asistanını daha gelişmiş yapay zeka özellikleriyle donatma kararı aldı. Bu güncelleme, Samsung'un akıllı telefonlarında, akıllı saatlerinde ve beyaz eşyalarında bulunan Bixby sanal asistanın yeteneklerini artırmayı hedefliyor. Samsung'un üst düzey bir yetkilisinin açıklamasına göre, bu yenilikçi adım, Bixby'nin daha etkili ve üretken hale gelmesini sağlayacak.

Bixby asistanı, 2017 yılında Galaxy S8 ile piyasaya sürülmüş olsa da, başlangıçta beklenen ilgiyi görmemişti. Ancak son dönemde yapay zeka teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler, Bixby'nin yeniden değerlendirilmesine olanak tanıdı. Gelişmiş yapay zeka ve büyük dil modellerinin (LLM) ortaya çıkışıyla birlikte, Bixby'nin yetenekleri daha da artırılarak, kullanıcıların ihtiyaçlarına daha uygun çözümler sunması planlanıyor.

Samsung'un mobil işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Won-joon Choi, Bixby'nin daha önce temel düzeyde bir asistan olduğunu ancak yeni yapay zeka teknolojileriyle birlikte bu durumun değişeceğini belirtti. Choi, Bixby'nin artık daha doğal bir konuşma yeteneğine sahip olacağını ve Samsung ekosistemine entegre olan ürünlerin kullanımını destekleyen bir arayüz sunacağını ifade etti.