Samsung, büyük değişiklikler üzerinde çalışıyor

Android ve iOS arasındaki işlevsel farklar, mobil kullanıcılar arasında önemli bir tercih sebebi olmaya devam ediyor. Bu farklılıklardan biri de Android'in uygulama çekmecesi özelliği olarak karşımıza çıktı. Ancak, Samsung gibi önde gelen markalar, bu özelliği kendi tasarım anlayışlarına göre şekillendiriyorlar. Son olarak, Samsung'un önemli bir değişikliğe gideceğine dair ipuçları ortaya çıktı.

Android ve iOS arasındaki işlevsel farklar, mobil kullanıcıların tercihlerini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Bu farklardan biri de Android işletim sistemine özgü olan uygulama çekmecesi özelliğidir. Her yeni Android sürümüyle güncellenen bu özellik, her markanın kendi tasarım anlayışına uygun şekilde şekilleniyor.

One UI 7 ve Android 15 güncellemesiyle entegre etme ihtimali bulunuyor

Özellikle Samsung gibi öncü markalar, kendi özel arayüzleri üzerinde uygulama çekmecesi düzenlemelerine önem vermektedir. Dikey kaydırma özelliğini benimseyen birçok markanın aksine, Samsung'un One UI arayüzü yana kaydırma özelliğini korudu. Ancak, bu durumun yakın zamanda değişebileceği belirtiliyor.

Samsung'un resmi forumunda Good Lock Destek Ekibinin bir üyesi tarafından yapılan paylaşım, dikey kaydırma düzeninin Samsung telefonlara geleceğine dair ipuçları içeriyor. "Home Up" adlı modülün, dikey liste işlevini bir sonraki işletim sistemi sürümünde destekleyeceği ifade ediliyor. Bu durumun nasıl gerçekleşeceği henüz net değildir. Samsung'un bu özelliği yeniden Good Lock uygulamasına bir modül olarak getirme olasılığı olduğu gibi, doğrudan One UI 7 ve Android 15 güncellemesiyle entegre etme ihtimali de bulunuyor.

Ancak, hangi seçeneğin gerçekleşeceği ve ne zaman gerçekleşeceği henüz netlik kazanmamıştır. Eğer bu özelliğin doğrudan One UI 7 ve Android 15 güncellemesiyle entegre edileceği varsayılırsa, bu güncellemelerin beta aşamasına geçmesini beklemek gerekecektir, ki bu da birkaç ay alabilir. Dolayısıyla, kullanıcılar bu değişikliğin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini bekleyişle takip etmek durumundadır.