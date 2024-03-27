Samsung Galaxy A35 ve A55 5G'nin Türkiye fiyatı ne kadar?

Samsung, Türkiye pazarında yeni orta seviye akıllı telefon modelleri Galaxy A55 ve Galaxy A35 5G'yi satışa sundu. Şık tasarımları ve teknik özellikleriyle dikkat çeken bu cihazlar, kullanıcıların beğenisini kazanmaya aday. Peki, Samsung Galaxy A55 ve Samsung Galaxy A35 5G'nin fiyatları ne kadar?

Samsung, Türkiye pazarında yeni orta seviye akıllı telefon modelleri Galaxy A55 ve Galaxy A35 5G'yi satışa sundu. Şık tasarımları ve teknik özellikleriyle dikkat çeken bu cihazlar, mobil teknoloji tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Galaxy A55 ve Galaxy A35 5G ne kadar?

Samsung'un yeni orta seviye telefonlarından Galaxy A55 5G, 120Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç FHD+ AMOLED ekranıyla geliyor. Gücünü 4nm Exynos 1480 yonga setinden alan bu model, önceki modele göre yüzde 32'ye varan daha iyi GPU ve yüzde 15'e varan daha iyi CPU performansı sunuyor.

Galaxy A55'in depolama ve RAM seçenekleri ise şu şekilde:

Galaxy A55 8/128 GB: 19.499 TL

Galaxy A55 8/256 GB: 21.499 TL

Diğer yandan, Galaxy A35 5G modeli ise Exynos 1380 işlemciden güç alıyor ve 6,6 inç boyutunda Super AMOLED ekrana sahip. FHD+ çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor ve 1000 nit tepe parlaklık sunuyor. Galaxy A35 5G'in Türkiye'deki fiyatı ise 15.499 TL'den başlıyor.

Galaxy A35 5G'in depolama ve RAM seçenekleri şu şekilde:

Galaxy A35 8/128 GB: 15.499 TL

Galaxy A35 8/256 GB: 16.499 TL

Samsung'un yeni orta seviye modelleri, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak teknik özelliklere ve rekabetçi fiyatlara sahip olarak Türkiye pazarında yerini alıyor.