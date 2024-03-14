Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35 fiyatları belli oldu!

Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35 tanıtıldı. İşte, Samsung'un yeni akıllı telefonları Galaxy A55 ve Galaxy A35'in teknik özellikleri ve fiyatları...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, merakla beklenen yeni akıllı telefonlarını sonunda duyurdu. Galaxy A55 ve Galaxy A35 adını taşıyan bu cihazlar, orta segmentte büyük bir etki yaratacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy A55 VE Galaxy A35 fiyatları ne kadar?

Samsung Galaxy A55: 6.6 inçlik FHD+ çözünürlüklü 120 Hz Super AMOLED ekranıyla dikkat çeken Galaxy A55, 32 MP çözünürlüğündeki selfie kamerasıyla donatılmış. Cihazın sağ tarafında yer alan ses ve güç tuşlarını bir "adacık" içine alan özel tasarımı, ilgi çekici bir detay olarak öne çıkıyor. Exynos 1480 işlemcisiyle güçlendirilen Galaxy A55, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunuyor. 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bataryası ve IP67 sertifikasıyla su ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor. Üçlü kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera bulunuyor. Bu kamera sistemi, 10x dijital yakınlaştırma ve OIS desteği gibi özellikler sunuyor.

Samsung Galaxy A35: Abisi gibi 6.6 inçlik bir ekrana sahip olan Galaxy A35, FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunuyor. 13 MP çözünürlüğündeki selfie kamerasıyla dikkat çeken cihaz, Exynos 1380 işlemcisiyle güçlendirilmiş. 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı sunan Galaxy A35, aynı zamanda 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryaya sahip. Üçlü kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera bulunuyor.

Her iki telefon da Android 14 tabanlı One UI 6.1 arayüzüyle çalışıyor ve uzun vadeli yazılım güncellemeleriyle destekleniyor. Galaxy A55'in fiyatı 480 euro'dan başlarken, Galaxy A35'in fiyatı 380 dolardan başlıyor.