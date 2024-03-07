Samsung Galaxy M14 4G fiyatı kaç TL? Samsung Galaxy M14 4G özellikleri neler?

Samsung, Galaxy M14 serisinin yeni üyesi Galaxy M14 4G modelini duyurdu. İşte 6,67 inç PLS ekran, Snapdragon 680 ve 50MP kamera ile Galaxy M14 4G özellikleri ve fiyatı...

Geçen yıl tanıtılan Galaxy M14 ürün yelpazesini güncellemeye devam eden Samsung, son olarak ailenin uygun fiyatlı sürümü olan Galaxy M14 4G modelini duyurdu. Peki, bu 4G destekli sürüm beraberinde neler getiriyor?

İşte, Galaxy M14 4G'nin özellikleri ve fiyatı...

GALAXY M14 4G ÖZELLİKLERİ NELER?

Galaxy M14 4G modeli, Galaxy M14 5G'nin bütçe versiyonu olarak değerlendirilebilir. Telefonun ön tarafında, 90Hz yenileme hızına sahip ve FHD+ 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,67 inçlik PLS LCD ekran bulunuyor. Bu panel, Gorilla Glass 5 ile korunmaktadır ve 800 nit'e kadar parlaklık sunuyor.

Galaxy M14 5G modelinde olduğu gibi, Galaxy M14 4G modeli de gücünü Snapdragon 680 yonga setinden alıyor. Bu konfigürasyonda, 4/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri sunuluyor. Ayrıca, cihazın hafızası microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebilir.

Kamera özelliklerine geçildiğinde, Galaxy M14 4G modelinde ön tarafta 13MP kamera bulunuyor. Arka tarafta ise 50 MP (f/1.8 PDAF) ana sensör ile birlikte iki adet 2 MP'lik (f/2.4 makro ve derinlik) sensörden oluşan üçlü bir kamera kurulumu yer alıyor.

Telefon, 25W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya kapasitesi ile gelmektedir ve Android 13 tabanlı One UI Core 5.1 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Ayrıca, telefonun diğer öne çıkan özellikleri arasında yana monte edilmiş parmak izi sensörü, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi, GPS, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.2 bulunuyor

Galaxy M14 4G modeli, arktik mavi ve safir mavi olmak üzere iki renk seçeneği ile sunuluyor. Telefonun 4GB RAM ve 64GB depolama sürümü 100 dolarlık bir fiyat etiketine sahiptir. 6GB RAM ve 128GB depolama sürümünün fiyatı ise 140 dolar olarak belirlendi..