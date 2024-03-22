Samsung'un merakla beklenen yeni modeli Galaxy M55'in özellikleri sonunda gün yüzüne çıktı. Galaxy M serisinin yeni üyesi olan Galaxy M55, üst düzey performansı ve etkileyici özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yapılacak olan lansmanla tanıtılacak olan bu telefon, Galaxy serisinin en güçlü modellerinden biri olmaya aday. İşte, Samsung'un iddialı yeni telefonu Galaxy M55'in detayları...

Samsung'un merakla beklenen yeni üyesi Galaxy M55'in özellikleri nihayet gün yüzüne çıktı. Peki, Galaxy M55'in özellikleri nelerdir?

Samsung Galaxy M55'in özellikleri neler?

Yapılacak olan bir lansmanla tanıtılması beklenen Galaxy M serisinin bu yeni üyesi, oldukça iddialı özelliklerle geliyor. Galaxy M55, üst segment Galaxy S24 Ultra ve orta seviye Galaxy A55 gibi 12GB RAM seçeneğiyle sunulacak. Ancak baz modelinde ise 8GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunacak.

M55'in işlemci tarafında Snapdragon 778G'nin ötesinde bir performans sunacak olan Exynos 1480 veya Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisiyle geleceği belirtiliyor. Bu telefon, günlük kullanıma uzun süre dayanabilmesi için 5000 mAh bataryaya sahip olacak ve ayrıca Samsung'un M serisinde ilk kez 45W hızlı şarj desteği sunacak.

Telefonun tasarımı da dikkat çekici. İnce hatlarıyla modern bir görünüm sunan Galaxy M55, üçlü arka kamera kurulumu ile gelecek. Ancak kamera sensörleri hakkında henüz detaylı bilgi bulunmamakta. Telefonun yanında bir parmak izi okuyucu da bulunacak. Ayrıca, 6.6 inçlik bir ekranla gelecek olan telefon, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Samsung Galaxy M55, Android 14 tabanlı One UI 6.1 arayüzüyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca, telefonun dört büyük Android işletim sistemi güncellemesini alması bekleniyor. Son olarak, Galaxy M55'in siyah ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği sunması bekleniyor. Bu özelliklerle donatılan Samsung Galaxy M55, kullanıcılarına güçlü bir performans ve göz alıcı bir tasarım sunmayı hedefliyor.