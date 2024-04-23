Samsung Galaxy modellerinde ortaya çıkan yeşil çizgi sorunu kullanıcıları endişelendiriyor

Samsung Galaxy telefon kullanıcıları, telefonlarını güncelledikten sonra ekranlarında dikey bir yeşil çizgi ortaya çıktığını bildirdi.

Bu ay yayınlanan bir güncellemeden sonra, üst ve orta sınıf Samsung Galaxy modellerinde yeni bir sorun ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar, güncelleme yapılan telefonlarının ekranlarında yeşil bir çizgi belirmeye başladığını aktarıyor.

Pek çok cihaz aynı sorunu yaşıyor

Bu durum, cihazların normal işleyişini etkilememesine rağmen oldukça rahatsız edici. Yeşil çizginin neyin sebep olduğu hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, OneUI 6.0 veya Nisan 2024 güvenlik güncellemesinin bu sorunu tetiklemiş olabileceği düşünülüyor.

Android Authority'nin Galaxy S21 FE ve S21 Ultra modellerinde yaşanan bu sorunu belirtirken, SamMobile ise Galaxy A73, M21 ve S22 serisi dahil olmak üzere daha pek çok cihazın aynı sorunu yaşadığını bildiriyor.

Yeşil çizgi, genellikle ekran ve donanım arasındaki hatalı bir bağlantının veya fiziksel hasarın bir belirtisi olarak ortaya çıkar. Ancak, bu durumun Galaxy telefonlarda daha önce de yaşandığı biliniyor. Daha önceki durumlarda, Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy S24 Ultra gibi modellerde benzer ekran sorunlarıyla karşılaşılmıştı.

Şu anda, Samsung'un bu sorun için bir çözüm üzerinde çalışıp çalışmadığı veya kullanıcılara nasıl bir destek sağlayacağı net değil. Ancak, benzer sorunların yaşanması durumunda, kullanıcıların teknik destek veya garanti kapsamında cihazlarını inceletmeleri öneriliyor.